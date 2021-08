El fallecimiento del actor Ed Asner a los 91 años nos trae a la memoria a su personaje más popular, Lou Grant, que dio nombre a la mejor serie de periodistas vista en televisión. Los 114 episodios de sus 5 temporadas procedentes de la CBS fueron vistos en España entre 1980 y 1982 en el segundo canal.

Por aquel entonces ya había pasado la moda del doblaje neutro o latino que habían sufrido tantas series vistas en La 2 (entren en Youtube y recuerden las voces de Karl Malden y Michael Douglas en Las calles de San Francisco, cuyos episodios están prácticamente completos).

En Lou Grant el actor Jesús Nieto se encargó de poner voz a Ed Asner, y le acompañaron Ricardo Tundidor, Rafael de Penagos, Juan Antonio Castro y Pilar Gentil.

Los guiones eran inteligente y ágiles. Los episodios, autoconclusivos, presentaban casos concretos a los que se debían enfrentar los periodistas a la hora de cubrir determinadas investigaciones, siempre imbricadas en los asuntos sociales más peliagudos y relacionándolos con la ética profesional.

Con programas como La Clave, con series de producción ajena como Lou Grant, numerosos espacios dramáticos que se fueron para siempre, y musicales como Jazz entre amigos, con sólo 5 horas de emisión diaria (y alguna más el fin de semana por el deporte) el segundo canal de los primeros ochenta tenía mucho más contenido que el actual. Y eso se puede demostrar consultando cualquier de sus parrillas. Qué paradojas.

Solamente tenía una pega. Sus numerosas zonas de sombra. No llegaba a todas partes, y no sólo en la España vacía. También la urbana, según qué castillos o monumentos podían interferir su señal. Lo que provocó que numerosos espectadores no pudieron disfrutarla hasta mucho más tarde.