La opinión pública de la ciudad de Alicante debería, a estas alturas de la legislatura, saber ya que su alcalde no apuesta ni por la educación pública, ni por el transporte público, ni por ningún servicio público, a no ser que la gestión recaiga en una empresa privada. Así de simple. A día de hoy el modelo de gestión por el que se decanta el señor Barcala no ha demostrado ser ni más eficaz ni por supuesto, más barato para los alicantinos, pero a él no le preocupa, porque en su imaginario político prevalece uno de los principios rectores de la "Fundación para el Avance de la Libertad ": los servicios públicos, para ser eficientes, deben ser gestionados por la empresa privada". Ése es su guion, y no piensa corregirlo.

Da igual que hasta 18 servicios municipales estén prorrogados y, por tanto, se presten sin contrato en vigor, o que los expedientes se trasladen a Contratación con tiempo insuficiente para permitir la tramitación en plazo, porque ya se encargará alguien de echarle la culpa al interventor.

Da igual que en el pacto de gobierno municipal del bipartito PP/Ciudadanos, con el nunca suficientemente valorado apoyo de VOX, se recoja la reivindicación ante el Botànic para "ejecutar los colegios públicos necesarios", entre los que se encuentra el centro público de educación especial "El Somni", (de cuya AMPA soy Secretario), y otros, incluidos en el "Plan Edificant", y que, sorprendentemente, los proyectos estén bloqueados a nivel municipal( la última noticia en ese sentido ha surgido poco antes del inicio del curso académico 2021/22, pidiendo el equipo de gobierno un informe al Consell cuyo único objetivo es dilatar más el desbloqueo del Edificant) pero da igual, porque nuestro alcalde es jugador de "ultimo minuto"y sólo saltará al terreno de juego cuando vea que el partido está a punto de acabarse y que lo pierde...

Mientras tanto, la comunidad educativa del CPEE "El Somni" seguirá sumando meses sin un centro propio en el que desarrollar su proyecto educativo, y sin que el señor alcalde se inmute lo más mínimo , porque además sigue confundiendo molinos con gigantes, y por enésima vez le recordamos que no somos la oposición política del gobierno ni queremos desalojarle del consistorio: somos padres y madres que luchan para que el paso de sus hijos por la escuela pública sea digno, algo que en Alicante parece misión imposible, a no ser que formes parte de la enseñanza privada/concertada, porque entonces la concejal de educación (concertada),doña Julia Llopis, hará tus deseos realidad, con el beneplácito de don Luis Barcala Sierra, en un tiempo de récord Guiness.