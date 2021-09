El castillo de las mentes prodigiosas

Parece que ahora aquellas cualificadas mentes prodigiosas han poseído los cuerpos de quienes ocupan responsabilidades en el gobierno del Partido Popular y lo que queda de Ciudadanos para alumbrar una política de gestión respecto al Castillo de Santa Bárbara que tiene un único objetivo final: Acabar convirtiendo este espacio público abierto a la ciudadanía, patrimonio cultural de la ciudad, en un negocio para una empresa privada.

A finales del año pasado Unidas Podemos ante la noticia del traslado de competencias entre la concejalía de Cultura y el Patronato de Turismo para que este último asumiera la dirección de las dos fortalezas de la ciudad, Santa Bárbara y San Fernando, ya advertimos que podíamos estar ante el primer paso hacia la privatización de ambos castillos. Cabe recordar el contexto en el que se producía esta decisión política. Primero, con los planes para albergar un restaurante de lujo en el faro del Cabo de la Huerta avalados directamente por Luís Barcala, que no tuvo ningún empacho en defender intereses particulares por encima de los de todos los alicantinos y alicantinas.

Segundo, con la aprobación de la ordenanza de licencias exprés. Norma que permitía casualmente acelerar el proceso de obtención del permiso para construir un hotel en la infraestructura del antiguo cine Ideal, habiendo querido pasar por encima de su protección hasta que las enmiendas presentadas por nuestro grupo municipal supusieron un freno a las pretensiones auspiciadas y deseadas de manera oscura desde los interiores del palacio consistorial.

Y tercero, con un nuevo capítulo del serial “Canalejas es un chiringuito” con el que desde Urbanismo rememoraban los tiempos de Castedo, queriendo convertir esta zona verde de gran valor en una enorme terraza siguiendo el ejemplo del Portal d’Elx, donde se ha acabado otorgando un espacio de singular belleza a mercantiles para que sólo se disfrute previo pago de la nada asequible consumición.

Por ello no nos equivocamos con nuestras sospechas sobre la privatización de los castillos porque, además en este caso, el traspaso entre Cultura y Turismo evidencia la renuncia de la derecha a apostar por dinamizar el sector de las industrias creativas y a poner en valor la concejalía y su personal técnico municipal, negando que sea perfectamente posible hacer una política turística atractiva fomentando la cultura desde lo público, como así ocurre en muchos municipios de nuestro entorno y no teniendo inconveniente en otorgar más de cuatro millones de euros para la gestión de las actividades de Santa Bárbara en un proceso de licitación que los pondrá en bolsillos particulares. ¿Qué posibilidades para impulsar eventos, actos y programación dirigida al conjunto de la ciudadanía alicantina y no sólo a quien nos visita hubiera tenido el funcionariado adscrito a las áreas que dirige Antonio Manresa manejando esos números? Habida cuenta que sólo este contrato del que les hablo duplica el presupuesto anual de la concejalía de Cultura, se podrán hacer una idea.

Además, hay cuestiones sobre la mesa que se han obviado en todo este proceso. Una, el Plan Director de Usos del Castillo. No lo hay. Plan que debiera primero definir y concretar la gestión de la fortaleza como un equipamiento cultural y patrimonial y después, en todo caso, como un recurso turístico. Pero no al revés. De hecho, la Generalitat, dada esta ausencia, tuvo que frenar algunas de las actividades proyectadas desde el ayuntamiento para este verano por entender que podían afectar a la integridad patrimonial del monumento y a sus valores históricos y arquitectónicos. Este Bien de Interés Cultural al que Mari Carmen Sánchez quiere exprimir rápidamente poniendo como prioridad su transformación en un gran salón de bodas, bautizos y comuniones corre el riesgo sin el marco director de un Plan de Usos ni tan siquiera dentro del Plan Estratégico Local de Cultura, de convertirse en un parque temático inaccesible y extraño para el vecindario residente que hasta ahora no sólo esporádicamente, sino de manera habitual en paseos y caminatas, accede al símbolo más reconocido y reconocible de Alacant y que pronto podría tener que abonar una entrada.

Y dos, su candidatura junto a otros elementos culturales de la comarca como Patrimonio de la Humanidad. Un proceso lento para el que Barcala no ha dispuesto ni un sólo céntimo en las cuentas aprobadas para este año y que se mantiene en respiración asistida gracias al empeño de nuestro espacio político por garantizar la pervivencia, reconocimiento y protección del mismo.

Estas mentes prodigiosas, capitaneadas por un Señor del Castillo cada vez más pendiente de lo que ocurre en València que de lo que pasa en sus barrios, aplican recetas antiguas para problemas que ellos mismos generan y venden la ciudad por lotes. Una Alacant castigada por la suciedad y por la mancha de corrupción, cada día menos de todos y de todas y más de unos pocos. Ahora le toca el turno a nuestros castillos. Santa Bárbara y San Fernando han sufrido el abandono premeditado del Partido Popular cuando su único modelo era el de los veladores y el ruido. Ahora hace falta más negocio para saciar los mismos estómagos, lo único que sabe hacer la derecha con lo público. Si en el reality show los espectadores pueden expulsar, en política la ciudadanía también tiene la última palabra. Nuestros castillos: públicos, culturales y para la gente.