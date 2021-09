Van de sobrados

El Ayuntamiento de Alicante está gobernado por ricos. Les sobra el dinero. Por eso el alcalde, Luis Barcala, y su brazo ideológico en Educación, Julia Llopis, se han permitido el lujo de renunciar en nombre de todos los alicantinos a una subvención de 500.000 euros de la Conselleria de Educación para organizar extraescolares en los colegios. Ellos, al parecer, por tan significativa cantidad no se ponen a trabajar y rellenar el papeleo. Un mal ejemplo que, afortunadamente, no siguen el resto de municipios de la provincia. Alicante es un caso único. No entra en la cabeza que un Ayuntamiento pueda renunciar a tener más dinero para dar más y mejores servicios. En este caso, a niños que necesitan este año esas actividades más que las Matemáticas. ¿Saben Llopis y Barcala que los escolares son los que más sufren con la pandemia? ¿Saben algo de sus problemas psicológicos? ¿Saben de las dificultades económicas de los padres? En su estrategia de enfrentamiento al Consell, Barcala se ha cegado. Ha creado un problema con la intención de seguir en el papel de víctima del Botànic, confiando en que nadie recuerde dentro de unos meses que fueron él y Llopis quienes cometieron este irresponsable desaguisado.