Indigentes, no molestéis

En Alicante están en varias zonas, una de ellas es la del Monte Tossal, al lado del Rico Pérez y del centro de drogodependencias de Cruz Roja. El Ayuntamiento, este y el anterior y el anterior, no ha sabido qué hacer con ellos, y eso que ha tomado «medidas» como desmantelar las chabolas en las que malvivían o echarlos del estadio cuando juega la selección española o el Hércules.

Como están en el monte, entre arbolitos, es como si no les viéramos, como si no existieran. Lo que no han intentado es ponerse en su piel, es verlos y tratarlos como personas, y no como alguien que molesta.

Será que la concejala de Acción Social, Julia Llopis, está muy atareada con sus competencias en Educación, con rechazar las extraescolares pagadas por el Consell, con dejar que el amianto siga en tres colegios, y no tiene tiempo que dedicar a los sintecho.