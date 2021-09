Las mujeres afganas, tan lejos y tan cerca

¿Qué supone la vuelta del régimen talibán?

Como escribió Sami Naïr (EL PAíS 23/08/21): “Se trata de la primera victoria islamista contra EEUU y para Occidente es un fracaso político, cultural y militar”. El éxito de la operación de evacuación de Afganistán ha demostrado la valía de las fuerzas armadas cuando se trata de devolver la libertad, a las mujeres, a las niñas, cuando se trata de salvar a los pueblos del yugo del fanatismo. Sin embargo, el fracaso de la presencia occidental, encabezada por los Estados Unidos, requiere una reflexión por parte de la Comunidad Internacional. ¿Fue acaso objetivo prioritario la mejora de los derechos de las mujeres y unas condiciones de vida dignas? Aunque la situación de las mujeres mejoró cuando los talibanes fueron desalojados del poder en 2001, con mayor acceso a la educación, a la judicatura, con presencia en la política, se trató de mejoras relativas, y varias ONG y Naciones Unidas hicieron llamamientos ante la intransigencia, las reticencias culturales y la visión patriarcal hacia las mujeres. Sólo hay que recordar el alto porcentaje de mujeres analfabetas, aún hoy, especialmente en las zonas alejadas de la capital. A partir de ahora, la peculiar interpretación de la ley islámica se impondrá por convencimiento o por miedo a las represalias. Las interpretaciones rigoristas y más conservadoras del islam afectan a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; cercenan la dignidad y la vida de las mujeres: matrimonios forzados con menores, el derecho a la educación o a tener un trabajo, o las imposiciones vestimentarias como llevar burqa o niqab. El burqa no es una prenda aceptable. Te obliga a ver la vida desde una cárcel como lo muestra la película animada, Las golondrinas de Kabul, adaptación de la novela homónima del escritor argelino Yasmina Khadra. El burqa cubre, tapa, invisibiliza y, por tanto, niega a las mujeres. Si bien para algunas el velo puede representar una libre elección y respeto su derecho a llevarlo, se está convirtiendo en la “norma” cada vez más común en países de mayoría musulmana limitando los derechos de quienes no quieren llevarlo sin ser recriminadas. Afirmar que el burqa de Occidente es la talla 38 es una “frivolidad intolerable” contesta la escritora catalana de origen marroquí Najat El Hachmi: “No conozco a ninguna chica que haya sufrido maltrato por ponerse una talla, pero sí a unas cuantas que las han molido a palos por no llevar burka” (EL PAÍS 20/08/2021). Para muchas es “una segunda piel” y no han sentido nunca los cabellos al viento; no llevar el velo implica, por ejemplo, cárcel en Irán.

¿Qué les espera a las niñas y mujeres afganas?

Les espera un retroceso y un entorno hostil si se implanta el estado islámico y viven bajo la sharía en su versión más rigorista que es la interpretación legislativa radical de los talibanes, muy cruel no sólo con las mujeres sino también con los hombres y con la cultura. Eso lo sabe bien el escritor afgano exiliado en París, Atiq Rahimi. La Comunidad Internacional, la UE y los organismos internacionales deberían apelar y hacer prevalecer los Derechos Humanos. Coincido con Norma Morandini en su artículo, Burkas, (EL PAÍS 23/08/21). Esta escritora, que dirigió el Observatorio de DDHH del Senado argentino, recuerda que la Declaración de los Derechos Humanos es un triunfo de la racionalidad y es lo que ha permitido a la humanidad salvarse de guerras y otras atrocidades como el holocausto. Es momento de reivindicarlos para las mujeres afganas y no pueden quedar ocultos bajo la “no injerencia en su cultura”, porque no podemos ser ajenas al sufrimiento. Tenemos la obligación de recordar que las mujeres hemos ido ganando derechos -en nuestro país, por ejemplo, tras la dictadura de Franco-, que ahora disfrutamos con naturalidad y les son negados a millones de mujeres en el mundo. Hagamos que este retroceso que se les avecina a las mujeres y niñas afganas sirva de recordatorio y alerta de lo que otras sufren por culpa del fanatismo religioso en Irán, Pakistán o Arabia Saudí. Porque si estos derechos sólo los disfrutamos como prebenda personal y no como un logro colectivo –para todas-, entonces su conquista carece de sentido. La victoria del régimen talibán supone una recomposición a nivel geopolítico y la derrota de Occidente es también la derrota de unos valores comunes y de unos derechos universales. La nueva configuración que queda tras la retirada de EEUU de Afganistán, y que avalan potencias como Rusia o China, implica que hay una parte del mundo en el que esos valores comunes y esos derechos, lejos de ser fundamentales, pudieran ser prescindibles. Mi temor es que, para preservar los intereses geopolíticos, para tener bajo control el terrorismo islamista, Afganistán se convierta en una cárcel para las personas que allí habitan. Y en un mundo globalizado e hiperconectado, esto debería preocuparnos.