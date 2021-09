Disfrutar sentado

Palabras parecidas se las he escuchado al sibarita de Javier Gomá en numerosas conferencias. Y salvando las distancias entre personajes, siempre me he identificado con ellas tanto que me han entrado ganas al final del acto de decirle: “Javier, en mi vida me he comprado ni me he puesto una corbata, pero somos almas gemelas”.

Porque sí. Resulta que lo mío con los museos y las exposiciones viene de muy antiguo. ¿Cómo sé, cuando me enfrento a una obra, que ya la he visto? ¿Cómo percibo, cuando entro en una sala, que la he concluido? ¿Cómo administro el tiempo a la hora de percibir una obra de arte? ¿Y una obra de arte contemporáneo?

Con el gusto que da sentarse en la sala de cine, que se apaguen las luces, y tú, que sabes que el metraje es exactamente de 108 minutos, saber que gozarás y te despreocuparás del resto justamente ese tiempo, ni un minuto más ni uno menos. O lo mismo en el teatro, o en una sala de conciertos, donde hasta puedes cerrar los ojos, máximo placer posible, máximo comodidad posible, estando sentado en tu butaca y dejándote llevar. La lectura es exigente. Aunque estés instalado en tu butacón.

Pero lo más anacrónico de todo es asistir a una exposición. Máxime cuando en ella te van a ofrecer audiovisuales que puedes ver en la gran pantalla de casa, en las plataformas, a la hora que quieras, de la misma temática, con una definición máximo. Tú si sabes, Gomá.