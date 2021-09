Cuidado con la vida que sostienes en tus manos. Todas las vidas son igualmente valiosas, pero no todas reaccionan del mismo modo cuando las dejas caer.

Algunas están hechas de titanio. Apenas sufren un rasguño, se sacuden el polvo, te dedican una mirada desafiante, dicen adiós y siguen adelante con decisión y firmeza.

Otras son como plumas. Ni tan siquiera llegan a tocar el suelo. Con un poco de viento a su favor siguen volando y volando.

Algunas más son como el agua. Parecen desparramarse por el suelo, pero rápidamente encuentran una forma de canal por el que seguir su curso. Incluso llegan hasta el mar y se hacen hermosamente azules e infinitas.

Otras son como rocas. Pueden romperse en trozos, pero hallan la forma de darles una nueva utilidad como parte de un camino, de un jardín e incluso de una dorada playa desde donde pueden contemplar aquellas otras vidas que se transformaron en mar y besarse para toda la eternidad.

Pero hay otras que somos como el más frágil de los cristales. Apenas rozan el suelo estallan en cientos, en miles de trozos inservibles. Jamás se llegan a recomponer y con sus filos cortantes pueden llegar a causar daño a otras vidas. No tiene intención de hacerlo, es sólo miedo a que vuelvan a hacerlas sufrir. Por eso, si eres depositario de una de ellas, trátalas con cuidado, con delicadeza y si ya no deseas tenerlas más en tus manos, no las dejes caer bruscamente; deposítalas suavemente en alguna superficie blanda y déjalas descansar lo suficiente hasta que recuperen las fuerzas para seguir adelante.

Puede tratarse de personas necesitadas, de familias necesitadas con escasos recursos, excluidas socialmente, refugiados, persona sin hogar. Semejantes que en el transcurso de sus acontecimientos mundanos, van perdiendo ilusiones y autoestima. Semejantes al fin y al cabo que en algún momento de su existencia vieron truncadas sus expectativas o acumularon a lo largo de ella sucesos traumáticos difíciles de solventar por sí solos, sin nadie que les echara un lazo.

El hecho es que no somos islas. Nuestra vida, para lo bueno y para lo malo, también depende de los demás.

Aunque no dejen de ser reflexiones metafóricas, el problema es que "todas las vidas no son igualmente valiosas", para ciertas personas, gobiernos y/o países, con la consecuencia que no solo "las dejan caer bruscamente", sino que las lanzan al precipicio con lenta agonía, las encarcelan en la oscuridad más absoluta y salvaje o las lanzan a su libre albedrío sin recursos para salir a flote. Quienes largan así a las personas os aseguro que no están pensando en su recuperación, todo lo contrario. Les falta valor y coraje, empatía y sentimientos para poder soltar suavemente; y les sobra egocentrismo, soberbia, arrogancia y añadiría el desprecio a otros humanos. Mejor no esperar a que te suelten y echar a volar antes que te corten las alas o el corazón en mil pedazos porque, en realidad, esto tarda en recomponer y cicatrizar, pero es algo que se aprende después, nunca antes. Y así es la vida cuando la dejas en otras manos que no son las tuyas, algunas amarran seguras y eternas, y otras abren y cierran como si tal cosa. De facto, puede que pasemos por todas y cada una de esas vidas.