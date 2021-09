Deporte y escuela

La semana pasada me entretuve viendo cómo unos chavales entrenaban en una cancha de tenis. El monitor les corregía un golpe tras otro, buscando algo parecido a la perfección. Admiré la disciplina y me di cuenta de que, sin el pulido final del esfuerzo, ni siquiera el talento basta para brillar. La intensidad del ejercicio era grande, bajo un sol –a mis ojos– excesivo. Excesivo para mi edad, claro está, porque en la infancia el calor y el frío se viven de otro modo, sin aspavientos. Al verlos entrenar –serían treinta o cuarenta entre las distintas pistas–, pensé en nuestras escuelas y en las modas educativas que se van imponiendo. Recordé un documental en el que el filósofo francés Remi Brague decía al también filósofo Rüdiger Safranski que él pertenecía a “una generación repugnante”. Se refería al abandono de la tradición cultural, a ese corte con el latín y el griego, la historia y la literatura, el arte y la religión que se dio a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, sustituidos por una extraña mezcolanza de empatía, educación emocional, trabajo cooperativo e inteligencias múltiples. Nada de eso se entiende muy bien porque son conceptos abstrusos, vacíos de contenido y, por tanto, muy aptos para convertirse en armas arrojadizas de la guerra cultural que domina la modernidad. Sin embargo, sus efectos resultan bien visibles, hasta el punto de que casi no hay tradición a recuperar, puesto que sencillamente se ha ido por el sumidero del pasado. Mi propia generación, marcada por el sello de la EGB, mantenía ya una relación muy superficial con la cultura clásica. Quizás dominaba mejor algunos conocimientos básicos –el nivel era más alto–, pero apenas se profundizaba lo suficiente en las materias y las lagunas culturales eran más que evidentes. La llegada de la dictadura emocional aceleró unos cambios que ya resultaban, por aquellos años, imparables. En la historia, los relojes no pueden atrasarse una hora.