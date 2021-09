La comedia familiar Mamá o papá es una de esas películas condenadas por la pandemia que parece no vaya a estrenarse nunca. Por fin, la distribuidora ha decidido que sea el lanzamiento nacional de las vacaciones navideñas, y si no hay nuevo contratiempo, su campaña publicitaria no pasará desapercibida en las televisiones. Protagonizan Paco León y Miren Ubarguren, y quienes la pudieron ver en los pases de prensa que se celebraron antes de marzo de 2020, hablan bien de ella.