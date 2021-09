La vieja normalidad

Lo mejor de la jornada fue poder volver a casa y tomar el pulso a esa especie en peligro de extinción que es el homo blanquiazul. Casi cuatro mil almas, una tarde de sábado y estando como estamos, me parece un milagro. Seguimos vivos a pesar de todo. Un placer poder departir amigablemente con los íntimos y saludar cordialmente a los conocidos. Reconocer en cada uno de ellos un aliado fiel, compañero de fatigas y miserias. Todos ellos valen su peso en oro en estos tiempos que amenazan «sorpasso», por más que la propiedad no quiera darse cuenta y los siga menospreciando. Porque más allá de la felicidad inicial del reencuentro, la realidad del club estalla pura y dura ante tus ojos traspasado el umbral del estadio.

Un Rico Pérez en estado de desilusión, cochambroso hasta decir basta, que aglutina porquería y ruina a partes iguales. Clama al cielo el estado de los asientos, por no hablar del propio entorno del terreno de juego. Y no me digan que somos un equipo de cuarta y no hay más cera que la que arde, porque en este club son los detalles los que nos pierden; sobre el césped y fuera de él.

¿O acaso hacer el tradicional minuto de silencio por los ausentes también cuesta dinero? Siempre viene al caso ese pequeño homenaje en el primer partido de liga, pero después de lo que hemos pasado, estaba más justificado que nunca. ¿O por qué no se ha entregado el carné físico en la compra del abono? ¿Qué razón ha habido para ello? ¿Y por qué no se rectificó la fecha de recogida, evitando así que muchos abonados hicieran el viaje en balde? ¿Tanto cuesta recuperar tradiciones como que ondeen las banderas en tribuna alta anunciando día de partido? ¿O entregar un banderín a cada equipo que visita el Rico Pérez por primera vez? ¿Quién habla en nombre del club? ¿Quién piensa en el aficionado y en el futuro? ¿Pero de verdad hay alguien ahí o vamos en piloto automático?