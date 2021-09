La inexcusable ley de la Corona

Habrá que decirle que cuándo se mira para otro lado y se ocultan problemas, las naciones se desmoronan. Para que no ocurra, ha llegado el ineludible momento de crear, y no bloquear, una comisión de investigación que analice qué pudo suceder y redacte una ley de la Corona para que no se repita. Si la monarquía quiere tener futuro, debe ser transparente y ejemplar. Y si está en horas bajas, es por (e)mérito propio.

La igualdad de todos ante la ley, no puede tener excepciones y, de momento y según quiere la derecha –flaco favor a la Corona–, existe una gran desigualdad en la figura del Rey.