Que no ofenda

Cuando me senté frente al televisor a descubrir los contenidos de Mejor contigo, el nuevo programa matinal de La 1 presentado por Ion Aramendi, me conformaba con que no me ofendiera. Así de limitados son los objetivos que uno puede exigir a la televisión actual. También a lo que es capaz de producir la televisión pública. El anterior formato emitido para cubrir ese horario constituyó una experiencia terrorífica. Las 25 entregas de Días de verano, presentadas por Inés Paz, fueron todo un catálogo de lo que no debe confundirse con servicio público. Los espectadores le dieron la espalda. Pero de la audiencia nunca debemos fiarnos.

Han vuelto a embelesarse con el nuevo reality de Telecinco, La casa de los secretos, una especie de refrito de Gran Hermano Vip. La lista de invitados me resulta completamente ajena: Fiama Rodríguez, Cynthia Martínez, Isabel Rábago, Sandra Pica, Gemeliers, Cristina Porta, Emmy Russ, Chimo Bayo, Julen, Sofía Cristo, Luis Rollán, Bigote Arrocet, Luca Ortestini, Canales Rivera, Miguel Frigenti y Lucía Pariente. Sólo me suena un par de nombres. Prueba de que no me implico demasiado en el endogámico mundo de Mediaset. Por eso decía que dejar en manos de la audiencia el futuro de TVE era una temeridad. Mejor contigo hace honor a su título y da un paso adelante respecto a su predecesor. Mejor con Ion Aramendi y colaboradores recuperados de programas anteriores como Paco Tomás, Marc Vidal o Mamen Asensio.

Aunque predomina la mirada amable. Nada que ver con Las cosas claras de Cintora, ni de lejos. Como si diese miedo encarar cualquier tipo de formato serio, profundo, comprometido. ¡Con la de horas que hay por llenar, y con qué banalidades se van cubriendo!