Mesa de diálogo

Sánchez lo ha definido como una agenda de “reencuentro social”, como si en algún momento el resto de los españoles hubiéramos mostrado cualquier predisposición al desencuentro con los catalanes. En cualquier caso, no hay prisa. El Ejecutivo central no la tiene por desmontar el paripé y tampoco lo oculta, mientras que ERC, que sí disimula, sabe que siempre tiene la posibilidad de seguir ejerciendo el oportuno chantaje asimétrico que sitúa a Cataluña en primera posición de un trato preferencial frente al resto de las autonomías de este país. Pero, no hay que engañarse, ese es el alto precio que los españoles estamos pagando por mantener un gobierno debilitado por las alianzas más indeseables para el conjunto de la nación. La estrategia por parte de Aragonés es clara pedir lo imposible, aquello que no permite el ordenamiento constitucional, para conseguir todo lo que el Gobierno está dispuesto a ceder a cambio. Que como ya saben consiste en una humillación, intelectual y material, constante para el resto de España.