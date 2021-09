¿Nos estamos cargando el castellano?

Está claro que el castellano, como lengua viva, evoluciona con el tiempo y los cambios de la sociedad. Sin embargo, según mi humilde criterio, nos lo estamos cargando. Lo voy a desglosar en tres apartados

La ortografía está en mínimos históricos y dudo que el covid tenga mucho que ver con la curiosa extinción de los acentos, similar a la desaparición del Hércules de los equipos importantes. Siguió la práctica evaporación de las comas. Añadimos a algunos, que no usan las mayúsculas, ni siquiera para las ciudades, nombre y apellidos. Leed comentarios a noticias en algunos medios y os sorprenderán los errores garrafales que cometen algunos "escritores", tanto que acabas con dolor de ojos (jente, a ver por haber, berde, echo por hecho, a en vez de ha...). Incluso algunos abogados, en sus escritos al juzgado, cometen faltas de ortografía y expresión que provocan vergüenza ajena. Si quieres estar "en la onda", escríbelo todo en minúsculas y a poder ser sin haches, comas ni acentos. Por cierto, sería interesante saber qué hace esta gente con esos segundos que se ahorran al escribir acortando las palabras....

Otra curiosa manera de asesinar el castellano, es el uso constante que hacemos todos (yo mismo incluido) de anglicismos , cuando, tal y como nos dice Vicente Mañuz, "tenemos un idioma bonito e importante, y flaco favor le hacemos utilizando palabras en inglés, por el acomplejamiento que tenemos en este país". Trending Topic (tema del momento) online (en línea) link (enlace) coach (entrenador) fake news (noticias falsas) streaming (transmisión en directo) follower (seguidor) tour (gira). La mayoría son innecesarios, ya que tienen un equivalente, pero parece que somos más "guay" (yo diría pedantes) si lo decimos en un idioma que no todos hablamos correctamente

Si en España se leyera la mitad de lo que se ve la televisión, nadie incurriría en estas pifias ni anglicismos constantes. Fomentemos la lectura, es instructiva y amena. Y, no digas que no tienes tiempo, cuando vas a la consulta de médico, o en la cola del banco, estás mirando el móvil, o directamente a la nada, en vez de leerte un buen libro, o el periódico. ¿Acaso no sabías que ibas a esperar mínimo media hora?

Acabaré este artículo hablando del lenguaje inclusivo, que ignoro si nace por desinformación, contenido político, o simple capricho. Que la ministra de Igualdad hable de "todos, todas y todes" y "escuchados escuchadas y escuchades" a mí me pasma. Irene, por si me estás leyendo, no te enfades conmigo, pero probablemente no fuera tu mejor día. Bibiana Aído, otra ministra, ministro, ministre, dijo "miembros y miembras" y tras manifestar que había sido un lapsus, remató con un" pero, ¿por qué no?".

Se emplean discursos farragosos, repitiendo ambos géneros: amigos y amigas/ trabajadoras y trabajadores / niños y niñas (o niñes, ya puestos......) y palabras inventadas como: portavoz y portavoza, presidente y presidenta / jóvenes y jóvenas (esta palabra la "descubrió" Carmen Romero en los 90). En los jesuitas de Alicante nos enseñaron a utilizar el lenguaje masculino genérico neutro, que por un principio de economía buscamos la máxima comunicación con las mínimas palabras. Se está confundiendo la gramática con el machismo. Pero, claro, hay políticos que, para complacer a su electorado, deforman nuestro idioma... y tan encantados de haberse conocido. Porque, como dijo Carlos Herrera, "no es lo mismo ser un cargo público que una carga pública"

Y es que en este país hay muchos idiotas (los que tenemos pocas luces, como el que suscribe) pero también tenemos variedad de "idiotos e idiotes".

En definitiva, igual que espero que "nuestro" Hércules vuelva a primera división, también confío en que aprendamos a hacer buen uso de nuestro idioma. Hago mía la frase de Bibiana Aido, "pero, ¿por qué no?".