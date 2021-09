La tràgica erupció volcànica a l’illa de la Palma, en els últims dies ens ha pogut fer escoltar o vore en els mitjans de comunicació un acrònim com el de PEVOLCA: Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d'Emergències per risc volcànic en la Comunitat Autònoma de Canàries (2018, si bé aquest va substituir a l'anterior de 2010). El PEVOLCA té per objecte garantir una resposta coordinada, àgil, eficaç i eficient de totes les administracions públiques per a fer front a crisis sismovolcàniques, que poden donar lloc a erupcions tant subaèries com a submarines, a les emergències derivades de les mateixes i que s'originen en el territori de la Comunitat Autònoma de Canàries, així com vetlar pel compliment de les mesures de prevenció. El PEVOLCA pren com a suport la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant el Risc Volcànic, d'àmbit estatal, que racionalitza l'elaboració aquest Pla d'Emergències de Protecció Civil, a fi de garantir una resposta ràpida, eficaç, eficient i coordinada, dirigida a minimitzar els possibles danys i permetre el restabliment dels serveis bàsics per a la població en el menor temps possible.

El marc general en el qual les administracions públiques gestionen les emergències de protecció civil, com la que estem veient, amb una greu afectació als béns, les persones i el medi ambient, és el que disenya a nivell estatal la Llei del Sistema Nacional de Protecció de 2015 que regula un servei públic essencial; regulació que també existeix en l'espai autonòmic valencià amb la Llei de Protecció Civil i Gestió d'Emergències (2010). Ambdues creen un marc competencial ben definit, que és on s'insereix el paper de la Unitat Militar d'Emergències i la resta de serveis que intervén, de seguretat pública, de rescat, bombers i extinció d'incendis, personal sanitari, etc. Si bé el risc zero no existeix, com s'intuïa en un altre article publicat fa dies en aquest periòdic, el sistema a prioiri està preparat per a qualsevol emergència, per a actuar (no sempre amb èxit, per desgràcia) enfront de situacions de risc col·lectiu sobrevingut per un esdeveniment que posa en perill imminent a persones o béns. O dit d'una altra forma, per a actuar enfront d'una catàstrofe, vista com allò que altera o interromp substancialment el funcionament d'una comunitat o societat per ocasionar gran quantitat de víctimes, danys i impactes materials, l'atenció dels quals supera els mitjans disponibles de la pròpia comunitat. En el nostre cas l'erupció volcànica a l'illa de la Palma.

Les característiques de la catàstrofe volcànica, segons les normes de protecció civil elaborades abans d'aquesta erupció, posaven de manifest la necessitat de comptar amb sistemes de prevenció eficaces, en aquelles zones, d'altra banda bastant ben delimitades, que poden veure's afectades. Doncs a Espanya l'única zona volcànicament activa, a la llum dels actuals coneixements, és l'arxipèlag canari que ha patit en els últims cinquanta anys dues crisis volcàniques. Però com els riscos (d'inundacions, terratrèmols, sismes submarins, volcànics, fenòmens meteorològics adversos, incendis forestals, accidents en instal·lacions o processos en els quals s'utilitzen o emmagatzemen substàncies químiques, biològiques, nuclears o radioactives, accidents d'aviació civil i en el transport de mercaderies perilloses, així com els relatius a la protecció de la població en cas de conflicte bèl·lic) existeixen i es poden actualitzar s'exigeix als poders públics una resposta organitzada, a pesar que, com en el cas del risc volcànic, segons el legislador, “les etapes d'inactivitat volcànica en l'arxipèlag fan que la percepció del risc volcànic entre la població es presente com molt remota”.

Doncs bé, el remot ha esdevingut actual, desafortunadament, i les mesures preventives que es podien adoptar davant aqueix risc, segons els plans citats, eren principalment l'estimació de les seues conseqüències, la confecció de mapes de risc, l'ordenació del territori (sic) i l'establiment de sistemes de vigilància de l'activitat volcànica. En entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, doncs, s'han activitat els plans de protecció civil que són els instruments de previsió del marc orgànic-funcional i dels mecanismes que permeten la mobilització dels recursos humans i materials necessaris per a la protecció de les persones i dels béns en cas d'emergència, així com de l'esquema de coordinació de les diferents Administracions Públiques cridades a intervenir.

Però baste dir que, així com l'emergència encara no ha acabat, tampoc ho ha fet el servei públic de protecció civil que, cal no oblidar, té àmplies funcions com les de l'anticipació (abans anomenada previsió), la prevenció, la planificació, la resposta immediata a l'emergència, però també una fase de recuperació que està integrada pel conjunt d'accions, lligades en el seu cas a la declaració de “zona catastròfica” (la llei parla amb tot de zona afectada greument per una emergència de protecció civil), i les mesures d'ajuda de les entitats públiques i privades dirigides al restabliment de la normalitat en la zona sinistrada, una vegada finalitzada la resposta immediata a l'emergència. I és ací, on un espera, sobretot, a l'hora de compensar els danys materials i/o personals, que sacrosants principis de l'acció administrativa com els d’eficàcia, eficiència, agilitat en el procediment i el servei efectiu als ciutadans no queden en res.