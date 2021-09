No (volvamos) a perder el tren

Son muchas las razones que sitúan las infraestructuras ferroviarias como un elemento clave de la sostenibilidad, conectividad, competitividad económica y transformación de las ciudades. Cicatrizar el impacto que la entrada del tren en las ciudades ha dejado, la urgencia de reducir la huella de carbono en el transporte de mercancías y personas o la necesidad de la intermodalidad en la movilidad, son cuestiones que han sido centrales en los debates y proyectos de las grandes áreas urbanas y, sin embargo, sigue siendo un tema eternamente pendiente en nuestra ciudad. Y ya es hora de abordar “la Agenda del Tren” a Alacant. También la agenda de la transición ecológica urbana necesita teñir de verde los antiguos terrenos ocupados por las vías del tren.

El Parque Central y la intermodalidad de la estación de ADIF (¡¡para cuándo Estación Eusebio Sempere!!); la conexión con el aeropuerto a través de la variante de Torrellano y la retirada de las vías por la fachada marítima de la ciudad; la recuperación para la ciudad del antiguo espacio ferroviario anexo a Casa Mediterráneo; o la conexión de la Estación de Luceros del TRAM con la Estación de ADIF, así como la futura expansión del TRAM, son cuestiones a situar en letras grandes en la agenda municipal. Y debe hacerse desde una mirada política reivindicativa y consensuada, desde la presión ciudadana a través de la sociedad civil y desde la búsqueda de complicidades y acuerdos políticos con las administraciones estatal y autonómica, para poder avanzar en una transformación urbana que nos permita pasar de siglo, aunque sea 20 años después.

Y en esto vamos a trabajar Compromís situando “la Agenda del Tren” en el centro de nuestro discurso político, porque recordando la famosa frase de la campaña de Clinton “Es el tren, estúpido”. Y lo haremos presentando iniciativas, aquí y en el Congreso a través de nuestro diputado Joan Baldoví, -que se ha ganado a pulso el título de Diputado de Alacant-, y en las Corts Valencianes. Escuchando y dialogando con el tejido asociativo de la ciudad, como hacemos siempre, e instando al PP de Barcala y Mazón a interesarse por los problemas y retos reales de Alacant y buscar mayorías amplias para defender los intereses de ciudad, alejadas de sectarismos y partidismos.

Esta ciudad lleva años, y disculpen la facilona expresión, dejando pasar trenes, perdiendo el tren de la modernidad y la transformación urbana. Y no podemos perder más. No podemos seguir aguantando el abandono sistemático de las inversiones del Estado en nuestra ciudad, el maltrato de ADIF y el pasotismo del gobierno de derechas de Barcala ante los verdaderos retos de futuro de ciudad. Tenemos que hacer entender al PP, a través de la presión institucional y ciudadana, que debe dejar de bloquear de forma pertinaz la ejecución de las mejoras en las infraestructuras educativas y sociales a través de los planes Edificant o Convivint, que ha impulsado Compromís en el gobierno del Botànic. Si el Bipartito sin palabra, sin planificación y sin proyectos rechaza la mano tendida del gobierno autonómico podemos dar estos 4 años por perdidos, y llevamos demasiadas legislaturas perdidas en esta ciudad como para permitirnos tirar ésta por la borda. Hay que abandonar las guerritas partidistas para impedir las inversiones del Botànic en la ciudad y reclamar de forma leal las justas inversiones pendientes en Alacant. No pueden pagar las alicantinas y alicantinos las estrategias del PP. Y menos todavía los chavales del Colegio El Somni o del resto de colegios que siguen esperando que se desbloquee el Edificant. Barcala, sumemos voluntades y reclamemos a Madrid y a València, pero hagámoslo por mejorar la ciudad y no para hacer méritos en el PP o tapar las vergüenzas cada día más visibles de la falta de liderazgo e incapacidad en la gestión que demuestra el alcalde y su Bipartito. Alcemos la mirada, hagamos política útil y reivindiquemos las legítimas inversiones que hace décadas necesita y merece Alacant.

Desde Compromís nos ofrecemos a sumar voluntades, exigir compromisos políticos y trabajar junto con la sociedad civil para aunar voluntades, para consensuar una voz reivindicativa de ciudad. Hemos iniciado una ronda de contactos con entidades vecinales, que proseguiremos con otros sectores de la sociedad civil y vamos a presentar iniciativas en el Pleno municipal buscando acuerdos y consensos y confiamos que el Gobierno Central progresista sea receptivo a las demandas que Baldoví llevará en nombre de los intereses de la ciudadanía alicantina.