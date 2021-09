Leo en su periódico la operación financiera que desde la Generalitat inician para comprar la parte del Teatro Principal que le corresponde al Ayuntamiento. Me imagino que sería más lógico comprar la parte perteneciente al Banco Sabadell y que la propiedad sea íntegra de las instituciones. Esto en una opinión simplemente. Lo que ya no entiendo es como los profesionales participantes de las zarzuelas que se están realizando no cobren sus sueldos desde hace tiempo. Por ejemplo, yo he pagado 35€ por una entrada para la obra “El dúo de la Africana”, ¿cómo se reparten los ingresos que se dan? ¿No eran las instituciones los que no iban a dejar a nadie atrás a pesar del desastre que provoco el Covi? ¿Son los últimos en cobrar los profesionales líricos? ¿De qué viven estas personas?