Monstruos actuales

El título de la obra, El sueño de la razón (1970), se refiere al grabado El sueño de la razón produce monstruos. Salvo si la razón no duerme. Uno de los aguafuertes de Goya, al que el autor Buero Vallejo recurrió en este drama con los sufrimientos y alucinaciones del histórico pintor, antes de su exilio en Burdeos, en diciembre de 1823. En los últimos años de su vida. Época de Fernando VII (Manuel Menárguez), que rechaza a Francisco de Goya (Juan Meseguer) por su rebeldía ante el absolutismo y el crimen en uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. Éste vive refugiado, sordo, con su joven amante Leocadia (Eloísa Azorín), y pinta como reflejo de un país donde se apalea y ejecuta. Le torturan por «injuriar» al rey y ella es violada. En Alacant a Escena, la veterana Compañía Ferroviaria, que inteligentemente dirige Paco Maciá, puso el texto en un espacio sonoro y visual que acoge imágenes de sus pinturas negras. ¡Viven! Contextualizan la acción y manifiestan el mundo interior de Goya, idea que refuerza la personificación de esos seres extraños. Los intérpretes interiorizan las situaciones y los conflictos. Y debemos sumar a César Oliva, Verónica Bermúdez y Morgan Blasco. Dentro de la corrección generalizada, cabe destacar el carácter y la variedad de expresión que imprime Meseguer. La seguridad que muestra Oliva (el doctor) y la inquietud de Eloísa Azorín por las condiciones de su personaje. El teatro existencial e «integrador» de Buero, realista y simbólico, pretende un distanciamiento reflexivo y una emotiva participación mediante formas no naturalistas, realzadas en el montaje de Maciá, en la línea de un integral espectáculo que usa el pasado como espejo de hoy. Indirectamente se reflejan las incertidumbres de las postrimerías del franquismo y los efectos de quienes no quieren comprender con honestidad los problemas actuales. Antes de concluir la obra en el Principal, una proyección evidencia el horror con fotos, velozmente, de la guerra civil española, del nazismo y otras análogas.