El alemán que se rió

Durante un alto me topé con «Death of a ladies man», una peli canadiense en la que se da cuenta del ansia que le entra a uno por enmendar comportamientos cuando la vida se escapa. En el duermevela intenté recordar el nombre del cantante con cuyas letras marida el guion y no hubo forma hasta que el desasosiego me impulsó a ir a la leja en busca del trabajo de alguien que suena con asiduidad y allí estaba Leonard Cohen. Qué sudor frío.