Erupciones políticas

Antes de la retención del eurodiputado Carles Puigdemont en Cerdeña, se sabía que ERC advierte de que, si fracasa la mesa de diálogo, el Gobierno naufragará y abrirá el camino al PP y a Vox, que se dan la mano con rumbo hacia donde corresponda. El diálogo va a seguir en pie como esencia de la democracia, pero la tensión que reina en el independentismo prospera por una razón u otra. En este caso por las aventuras y desventuras del expresidente. Y en lo referido a la negociación, Aragonés sabe que ésta no puede sacar los pies del tiesto constitucional. Que no hay otra posibilidad y que no se pueden pedir peras ni autodeterminación al olmo de lo inviable.