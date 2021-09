La fiscal general pasa palabra

Se puede entender que a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no le haya hecho mucha gracia que el Tribunal Constitucional se cargue de un plumazo el confinamiento decretado durante el primer estado de alarma por el mismo Gobierno del que formó parte y que la nombró para el cargo que ocupa. Comprender también que no comulgue con una resolución que, aunque por una ajustada mayoría, haya declarado inconstitucionales las restricciones de presencia y circulación en la vía pública dictadas para controlar la propagación del covid y que dieron lugar a cientos de miles de sanciones administrativas y a unos cuantos centenares de procesos penales.

Digo que se puede inferir que el fallo del Constitucional no se acogiera con los brazos abiertos en la sede de la Fiscalía General, pero eso no justifica que más de dos meses después no haya salido de ese departamento una instrucción clara y precisa para todas las fiscalías del país sobre cómo actuar para eliminar acusaciones y condenas, con sus correspondientes antecedentes, por incumplir una orden ahora ilegal.

Solo a resultas de la consulta del fiscal jefe de Elche/Orihuela, José Antonio Artieda, la única que se han planeado en el país, la secretaría técnica de la Fiscalía General ha respondido que en el supuesto concreto al que se refiere, una condena en firme por desobediencia grave, procede su anulación.

El sentido común indica que esa es el camino a seguir, pero en una institución tan jerarquizada como es el Ministerio Público no estaría de más marcar la pauta a los fiscales para que se restituya cuanto antes la legalidad. Esos mismos acusadores públicos que esperaron una directriz sobre qué hacer con los cargos públicos que se habían saltado su turno en la vacunación contra el covid. Pero en aquella ocasión la fiscal general también optó por pasar palabra.