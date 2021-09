Los enclaves en el medio marítimo-terrestre: edificio Meliá

Que algunos deban tener menos para que otros prosperen puede ser ventajoso pero no justo, tampoco hay injusticia en que unos pocos obtengan mayores beneficios con tal de que con ello se mejore la situación de las personas menos afortunadas (JOHN RAWLS en la “Teoría de la Justicia”,). Estas condiciones no tienen encaje cuando el reparto de la riqueza no es equitativo.

¿Qué beneficio pudiera suponerse para el conjunto de la sociedad que dimanara de una intervención semejante a la del Meliá en un medio como el que ocupa? Ninguno. Esto también es predicable y extensible a los supuestos de alteración medioambiental que se produce a raíz y como consecuencia de la elevación del edificio Meliá, causó y viene causando una merma importante en la calidad ambiental de la ciudad por transgresión y alteración de los cauces normales de los flujos y de los recorridos habituales de las brisas marinas de orientación este que se adentraban en la ciudad con efectos de reconocido atemperamiento, sentido de abrigo y de mejora en la calidad de la fruición de los ciudadanos con el escenario urbano.

Es más, lo que este caso supone son perjuicios para el conjunto de la sociedad, es un detrimento de los equilibrios de los biotopos, una tremenda merma de los espacios y de los atemperamientos de los que ostentaba y gozaba la ciudad antes de su presencia.

La esperanza por restituir y recuperar el statu quo del que ostentaba y disfrutaba ese medio formado por la playa en contigüidad con el puerto y con la ciudad tradicional antes de la elevación del edificio Meliá, no ha decaído. Tampoco va a ir en decadencia tras el paso de los años ni por la descarada connivencia de la administración con los intereses mercantilistas privados que explotan el dominio público amparados, por un lado, por la irresponsabilidad del ente público que ostenta la obligación de proteger el demanio marítimo-terrestre y no lo hace y, por otro, con legislaciones que han venido ofreciendo tibieza a la vez que dejación omisiva a través de promulgar reglas contradictorias que han venido dando interpretaciones de distintos sentidos, como así ocurre con la vigente Ley de Puertos de 2011. Se prohíbe el uso en la predecesora Ley de Puertos de 1992 y no mucho más tarde, la ley de 2011 vino a señalar una puerta abierta al mantenimiento de la ocupación del medio marítimo-terrestre permitiendo que tras deliberación de los ministros del gobierno, ante una petición de tal entidad, aprueben o denieguen los usos de residencia y habitación en una determinada operación dentro del ámbito portuario. Decisión del legislador que provoca cierta asunción favorable al mantenimiento del Meliá, de momento, per se y sine die.

Otras cuestiones que debieron tenerse en cuenta y que además caminaron en el mismo sentido de lo que estamos considerando, fue el mandato que llevó a cabo la Ley de Puertos al prohibir expresamente el uso de habitación en el mismo ámbito portuario. Además, por otro lado, la misma autoridad portuaria vino a dejar en “fuera de ordenación” al edificio Meliá. Un fuera de ordenación que hoy entendemos muy bien, pero, cuya explicación cabría entenderla no hoy, sino en aquellos momentos sin tener un conocimiento ajustado a la realidad. Así que, el citado fuera de ordenación del Meliá era o pudo ser fruto de decisiones que debieron influenciarse, bien por la cuestión de ilegalidad de la ocupación por la edificación del suelo de dominio público, o bien, por imposibilidad de ejercer tal uso al que estaba destinado el edificio Meliá a raíz de la prohibición del mismo por la ley de puertos. Por cualquiera de ellas o de ambas, hubiera sido motivo suficiente para que tal edificación quedara “fuera de ordenación”.

Transcurridos unos años, el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, que aprobaba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado, venía a alterar y a enmendar la prohibición que la anterior Ley 27/1992 de Puertos del Estado, había implantado, llevando a cabo la no permisibilidad del uso de residencia y habitación (Art. 55). Así que, el uso de habitación que antes había prohibido la Ley de 1992, en la siguiente norma del 2011 se permitió lo anteriormente prohibido para el ámbito portuario bajo la fórmula que se contiene en su artículo 72.1.

Por otro lado el legislador ha venido haciendo un uso circunstancial del concepto de interés general, pues para permitir mantener el uso de residencia y habitación en el ámbito portuario ha manifestado que es por interés general y, cuando es para justo lo contrario, también es por interés general. Así el interés general debe, por el uso que de él pretende hacer la administración, ser un gran saco sin fin que permita todo lo que no sea fácil justificar ni argumentar con motivos razonados y serios. Además, tenemos en la propia ley un clarísimo ejemplo de ello,

Por si esto no fuera suficiente, unos años más tarde, ya iniciado el nuevo siglo y la primera década de 2000, la autoridad portuaria pretendió resolver la cuestión de ilegalidad que suponía la invasión de la edificación del Meliá sobre el dominio público marítimo-terrestre mediante el acrecentamiento de la plataforma ganada al mar.

Lo pretendido, llevar a cabo obras de ensanchamiento de dicha explanada restituyendo así la zona de dominio público que debió quedar libre para uso de salvamento y vigilancia litoral, llevaba un evidente sustrato de borrón y cuenta nueva a la que añadía un uso alternativo y compatible, un paseo perimetral a dicha plataforma que mejoraba sustancialmente la edificación ilícita pretendiendo que quedara subsanada la cuestión de la reposición del dominio público usurpado e invadido desde los inicios, y así, poder dejar totalmente resuelta la cuestión de ilegalidad. Y aquí paz y allá gloria.