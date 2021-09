Al mirar algunas de las fotos de aquel trágico momento, tengo la sensación de que llegamos tarde a buscarlos, que no fuimos valientes para enfrentarnos a los tiempos y silencios obligados por una transición mísera donde, a día de hoy, 80 años después, sigue teniendo fosas comunes, pozos y cunetas con vidas fusiladas. A todos estos muertos y a sus familias la sociedad actual debemos pedirles perdón. Años han pasado, demasiados, dónde ningún gobierno, de una ideología o de otra, hizo de la memoria histórica su prioridad más rotunda, cierto es que hay una vertiente, claro está, que no sólo no ha hecho nada por ello, sino que ha puesto en entredicho la necesidad de reparación de aquellos crueles hechos. Pero... ¿Es verdad que la esperanza ha muerto? La esperanza no ha muerto, ¡estoy segura!

Si Lucía Sánchez Saornil, poeta y fundadora en 1936 del movimiento anarcosindicalista Mujeres Libres y autora de esa pregunta que tiene escrita en su tumba, conociera a Felipe Mejías, arqueólogo e historiador que lleva a cabo la reconstrucción de la memoria del Campo de Concentración de Albatera, o hubiera conocido a la asociación de Mujeres X Mujeres, que hablaron de ella y de sus compañeras Sucesos Portales, Lola Iturbe, entre otras muchas, de su lucha feminista, de su sexualidad, de su motivación por la igualdad en unos tiempos de guerra, pero con la misma vitalidad que ahora siguen sus sucesoras. Lucía Sánchez ya tendría la respuesta: hay luz dentro de tanta oscuridad. La esperanza no ha muerto, aunque se ataque desde la cobardía en redes sociales o desde los partidos políticos de ultraderecha que de manera repelente no sé cómo han llegado al Congreso o, ¿sí que lo sabemos? ¿Llegaron por falta de memoria histórica? Y no es abrir heridas, ya que nunca cicatrizaron, es poner a cada ideología en su lugar correspondiente. Esa esperanza de mirar a los ojos de las víctimas retratadas en papel o en el recuerdo y ejecutadas. Decirles que se les busca y que sus vidas no fueron olvidadas, permanece ahora más cerca que nunca la esperanza, cuando por fin también han empezado las excavaciones en el cementerio viejo de Elche buscando identidad para los cuerpos de los represaliados franquistas. Hay esperanza mientras existan jornadas como las de la semana pasada, llenas de personas que queremos saber y transmitir a nuestras hijas e hijos la verdad, docentes, alcaldes que apoyan estás iniciativas, medios de comunicación, personas mayores que asienten con fragilidad ante tantos datos que muestran que lo contado por sus padres y vecinos era real.

Unas jornadas de sensibilización, de respeto y sobre todo de mucho amor.

Por esas miradas pendientes de justicia, seguiremos pidiendo memoria histórica.