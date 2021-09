Una de porteros

En Alzira se vio que el Hércules tiene un problema donde hacía años que no lo tenía. Para colmo, Falcón, su anterior inquilino, sigue en plena forma. Ni Adri López ni Jesús Fernández, los elegidos por Carmelo [que fue portero], han generado tranquilidad. El primero sale demasiado y del segundo se dice que le falta portería. Ya saben, eso que se piensa cuando un portero lleva tiempo sin jugar y no se halla bajo los tres palos. El otro día un amigo me dijo: «Pues que lo dejen ahí por las noches y vaya cogiendo costumbre». Eso me recordó a Sam Bartram, el guardameta del Chartlon Athletic de los años treinta. En un partido del día de Navidad de 1937 entre estos y el Chelsea, la niebla colapsó Stamford Bridge. La mayor parte de la jornada se había suspendido; sin embargo, en el choque de Londres se optó por jugar. La primera mitad terminó con empate a uno y los segundos cuarenta y cinco minutos comenzaron ya entre una bruma densísima. El árbitro terminó parando el encuentro y los jugadores marcharon al vestuario, pero en la caseta del Charlton sólo eran diez. A los 15 minutos de la suspensión un vigilante del estadio bajó al césped y se acercó a una de las porterías. Ahí estaba Bartram, con el ceño fruncido y tratando de ver siluetas entre la niebla, satisfecho porque su equipo debía de dominar tanto que no veía a nadie cerca. El vigilante, atónito, le dijo: «¿Qué hace? No queda nadie en el estadio».

Le dije a mi amigo que no, que de momento no es necesario que ningún portero del Hércules pernocte en el Rico Pérez. Más bien me basta con aquello que dijo Di Stéfano cuando era entrenador del Valencia: «No le pido que me pare las que van dentro, me sobra con que no se meta las que van fuera».