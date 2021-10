Boris Johnson al desnudo

Lo cuenta «The Sun». Al ver el panorama, Cristiano Ronaldo, concentrado en la previa de Champions, decidió enviar a dos de sus empleados a la gasolinera cercana a su nuevo domicilio para que alimentaran el depósito del recién estrenado Bentley de más de 250.000 euros. Los curritos pasaron cerca de siete horas y se volvieron de vacío porque no apareció camión cisterna alguno. El portugués sí solucionó otra papeleta en el último suspiro después de que los de Emery tuvieran tarumba a los «red devils» y de que, en medio de la triple crisis que atraviesa el Reino Unido con el canguis a rebrotes del virus combinado con el aumento de la inflación y el interruptus en la cadena de suministro de combustible, Boris Johnson concediera una entrevista en la que se desnudó al reconocer por primera vez que el que tendrá en diciembre será en realidad su séptimo hijo tras el que trajo al mundo –bueno, ella– el año pasado. Un campeón.

Cameron y él han sido los encargados de plasmar el aserto de Churchill, quién si no: «Estamos en Europa, pero no en ella. Estamos vinculados, pero no comprometidos», lo que en manos del actual mandatario podía representar un «cacao maravillao» teniendo en cuenta que el libro de familia ya le cuesta ponerlo en orden. Proclama que la crisis energética es mundial, y por increíble que parezca escuchándolo de su boca es cierto, pero lo que obvia es que, al cerrar puentes, el territorio se ha quedado sin quien le siministre, los transportistas han dicho que el visado se lo meta ahora donde le quepa, está dándole vueltas a ver si hace un erasmus en el ejército para el reparto y la escasez de mano de obra por las restricciones migratorias de esa ocurrencia que llevan grabada a fuego colapsan otras áreas. A este paso, y de cara a las navidades que se presagian, corre peligro hasta el consabido pase de «Love Actually». Sobre lo suyo, en cambio, no colocó barreras de ningún tipo: «Aunque da mucho trabajo es fantástico compaginar la paternidad con el cargo y eso que cambio muchos pañales». Criaturas.