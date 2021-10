Una cosa es que el PP quiera reunir de nuevo en su seno a toda la derecha, desde la más moderada hasta la extrema, y otra cosa es que acabemos sin saber si el proyecto que pretende ejecutar si llegara al Gobierno se parece más al que encarna Feijóo o al que representa Vidal Quadras, fundador de Vox. Una cosa es que su líder sea joven, y otra que todo el que pase por ahí se dedique a leerle la cartilla en público sobre lo que tiene que hacer, y cuándo y cómo, que aún es peor.

Para la historia de esta policonvención del PP quedará la frase, en un acto público de un partido que reclama para sí la exclusividad de la defensa de la libertad, del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa afirmando que, para los millones de personas que pueblan Latinoamérica, «lo importante no es que haya libertad en las elecciones, sino votar bien». A lo largo de la Historia dictadores de derechas y de izquierdas abrazaron este principio y manipularon consultas populares para que se «votara bien». Con Franco, sin ir más lejos, los españoles fueron llamados a «votar bien» varias veces. Lo cual no altera en absoluto la naturaleza liberticida del régimen que dirigió. Eso lo sabe muy bien el autor de «Conversación en la catedral», así que no sé en qué estaría pensando para incurrir en tan grave desliz. Pero en auxiliar a Casado, que con esos amigos no necesita enemigos, seguro que no.

Que la gira que hoy acaba en Valencia le haya salido a Casado muy distinta a como seguramente ideó no significa que el PP no pueda llenar la plaza de toros. Demostrará lo que ya sabemos. Que es un partido muy sólido, que representa a una parte importantísima de la sociedad y que tiene una estructura territorial muy consolidada. Capaz de llamar a la movilización, llenar autobuses y traerlos desde cualquier punto de España, no digamos de la Comunidad Valenciana. Pero no era eso lo que estaba en cuestión. La convención sólo podía tener como fin último responder a la pregunta de si el PP es un partido que vuelve a estar preparado para gobernar España. La respuesta, después de lo que hemos visto, es que no.

¿Y la Comunidad Valenciana? La convención debía tener el efecto colateral de lanzar al presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, recién elegido líder autonómico del PP, en un territorio que los populares consideran estratégico ganar no sólo para llegar a La Moncloa en unas elecciones, sino para mantenerse en ella en las siguientes. Salga como salga, el objetivo sólo se habrá conseguido a medias.

A Mazón, el festival le ha servido para poner a prueba la nueva organización que está construyendo, sometiéndola a su primer gran test de estrés. Eso siempre resulta rentable para una dirección que se estrena, porque le permite corregir con tiempo errores y/o ratificar con hechos el liderazgo que se le confió en un congreso. También sirve para medir la salud del partido, su disposición y su capacidad para volver a atraer miradas de fuera de su estricto perímetro. Y para testar la respuesta de la sociedad a determinadas estrategias. Por ejemplo: en su lucha por ascender a los altares Mazón ha optado por ir zanjando las trifulcas que hubiera abiertas y reunir a toda la familia, incluidas las ovejas negras, bajo un mismo techo. Eso es algo que aconsejan todos los manuales sobre cómo llegar al poder desde que la Historia es Historia. Pero que no está exento de riesgos. Verbigracia, la «operación Camps» escenificada este domingo.

Mazón invitó personalmente al expresidente de la Generalitat a asistir al acto de la plaza de toros, en un intento de devolverlo al redil, dicho en roman paladino, teniendo en cuenta sus escarceos con Vox -que algún daño pueden hacer a las aspiraciones del PP de reconquistar la capital del reino de la mano de María José Catalá- y su todavía privilegiado acceso a determinados medios de comunicación. De hecho, Camps saludó el gesto no sólo aceptando la invitación, sino confirmando su asistencia con un explícito «vuelta a casa» en las redes sociales, donde de paso aprovechó para ratificar su actual buena relación con Zaplana, después de que ambos protagonizaran la guerra civil más cruenta que su partido recuerda.

Pero urgido por esa necesidad de cauterizar heridas para avanzar hacia el Palau, Mazón corre el peligro de pasarse de frenada. Si hablamos de Camps, rehabilitarlo políticamente olvidando que, siendo cierto que resultó exonerado por un tribunal en un juicio con jurado, no lo es menos que batió todos los récords de altos cargos imputados por corrupción bajo su presidencia y que dos de los consellers que nombró siguen penando en prisión. Si hay que aplaudir una gestión así, sin que el PP haya hecho acto de contrición alguno ante los ciudadanos, entonces es que ese partido sigue teniendo serios problemas para entender lo que le ha pasado. Y si no comprendes por qué perdiste el poder, es difícil pensar que estás listo para recuperarlo.

Así que la convención, y su broche de hoy domingo en la plaza de toros de València, habrá servido a Mazón para tensar su partido, del mismo modo que el arquero tensa el arco incluso cuando no sabe en qué momento tendrá que disparar la flecha. Pero la parte en que toda esa parafernalia servía para propulsarlo en su carrera por la presidencia de la Generalitat es difícil que se haya cumplido. Y ello por varias razones.

Primera, porque no deja de ser un contrasentido que mientras Mazón acusa a su rival (Ximo Puig) de depender excesivamente de su jefe de filas en Madrid (Pedro Sánchez), él parezca necesitar ser ungido por otro jefe de filas que ni siquiera preside el Gobierno. Que sea lógico actuar así en términos de táctica política (¡cómo no va a ser importante para un líder territorial que todo su partido confíe en él para organizar el acto más relevante de su calendario! ¡Cómo no va a valer su peso en oro el minuto de gloria en las televisiones nacionales!) no significa que al mismo tiempo no resulte contradictorio con su discurso.

Segunda, porque con ser imprescindible ocupar casilla en el tablero nacional, la partida que juega Mazón se gana o se pierde en esta comunidad. Y, más allá de las cámaras y los mítines, es aquí donde hay que tener un proyecto diferenciado. Es normal que ese proyecto esté aún en construcción. Pero más le vale al dirigente alicantino acabarlo pronto. Porque si todo lo que tiene que mostrar se resume en la intervención esta semana en las Cortes de María José Catalá en su puesta de largo como portavoz del PP durante el Debate de Política General, entonces lo que los populares traen en las alforjas es mucho ruido (más) y pocas nueces. Por cierto, que María José Catalá es, si no me olvido de ningún cargo, secretaria general, candidata del PP a la Alcaldía de Valencia, portavoz en el susodicho ayuntamiento y portavoz de su partido en el Parlamento autonómico. ¿Tantas plataformas necesita a estas alturas para promocionarse la exconsellera de Educación, exportavoz del Consell presidido por Alberto Fabra y exalcaldesa de Torrent?

Y la tercera causa, a la sazón la más importante, para que el candidato a la Generalitat del PP no pueda rentabilizar tanto como habría querido el cónclave montado por su partido ya quedó escrita. A Pablo Casado esta convención se le ha atragantado. Ayer sin ir más lejos, en el paseíllo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias previo a la cita de hoy en la plaza, la noticia seguía siendo Ayuso, recién llegada de meterse con el Papa en Estados Unidos. «¿Viene usted a apoyar la unidad del partido?», le preguntó un periodista cuando accedía tarde y mal al recinto. La presidenta de Madrid se limitó a asentir, ni sí ni no sino todo lo contrario, y tuvo que ser el bombero Feijóo quien saliera luego a afirmar que allí todos estaban para apoyar a Casado. Así que uno al final se queda con la duda de si Casado ha venido a impulsar a Mazón o a agarrarse a él para no caerse. Vaya faena.