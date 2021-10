Invitados que te dejan mal

Allá que fue Pablo Casado a piropear al expresidente francés, Nicolas Sarkozy, del que dijo que «hay que tomar los buenos ejemplos de gestión», la misma semana que la justicia gala le acaba de hallar culpable de financiación ilegal de su campaña de 2012, siete meses después de haber sido condenado por corrupción y tráfico de influencias.

Se ve que no satisfecho de cómo había quedado, entró en escena otro expresidente, José María Aznar, que tiene que opinar de todo y de todo tiene la certeza absoluta. Y no se le ocurre otra que burlarse del presidente de México, a cuentas de si España tiene que pedir perdón por la conquista de América. «Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla», ironizó, entre las risas de los presentes.

Y acabamos con nada más y nada menos que un Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, para quien «lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones sino votar bien». Vaya, creía yo que la democracia trataba de poder ir a meter mi voto en la urna, pero claro, yo no soy Nobel de nada.

Por último, llega la estrella de la Libertad, Isabel Díaz Ayuso, y con carita de pena, y casi sin querer, dice que su sitio está en Madrid, que no se preocupe Casado.

Ay, Carlos Mazón, esto no hay quien lo supere.