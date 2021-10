Llig la gent jove?

Ara fa dos mesos llegíem en aquest mateix periòdic un article sobre l’informe de lectura de la Fundació Full que donava unes dades esperançadores per als qui fem servir aquest hàbit: les dones de la nostra terra lligen més. Per què tenim el prejudici de pensar que cada vegada la gent més jove llig menys? L’estudi ha ofert unes dades que conclouen que el perfil de persona lectora és una dona entre 14 i 34 anys, amb estudis universitaris i pròxima a la ciutat de València. Podem entendre que els homes llegim menys, sobretot si vivim en comarques allunyades del cap-i-casal?

Totes aquestes dades poden aplicar-se a qualsevol de les dues llengües oficials, si bé, si ens centrem en el cas del valencià, els més usuaris d’aquesta són els homes menors de 35 anys, amb estudis universitaris i residents en les comarques de l’Alcoià, la Safor i la Plana. Només un 2,9 % de la població llig habitualment en valencià i un 44 % ho fa ocasionalment. Tot plegat enmig d’un 96,3% de lectors entre la població de més de 14 anys, un 7,2 % superior a les dades de fa una dècada. Un creixement important si tenim en compte que la lectura en valencià va nàixer pràcticament de res des de la transició democràtica que va permetre l’alfabetització i la incorporació del valencià a l’escola.

Si les dones joves semblen llegir més, els homes incrementen les dades de lectura en periòdics, pàgines web, blogs, fòrums i còmics. Elles es queden amb més llibres i revistes. Per què pensem que el primer bloc de lectures no és “llegir”? Un altre prejudici que ens desvia de la realitat: l’increment de textos en suport digital és un fet inaturable. No hem de rebutjar o deixar fora d’aquest tipus d’estudis els continguts digitalitzats, en tant que acompleixen el mateix objectiu que les obres de ficció: portar endavant una activitat emocionant i estimulant que pot esdevenir un hàbit segons passen els anys, com apunta en l’anàlisi el company Dari Escandell.

Per aquest tipus de reflexions vaig mostrar-me interessat per l’obra de l’escriptora californiana d’origen asiàtic Traci Chee, la Trilogia del Lector, una obra de fantasia sobre un món en el qual ningú coneix els llibres i la lectura. Un joc literari per als lectors que han de descobrir i descodificar alguns dels passatges més apassionants. Així, en el primer volum que porta com a títol La lectora (2016), l’autora escriu: “Els llibres són objectes curiosos. Tenen el poder d’atrapar, transportar i fins i tot transformar qui els llig, si té sort. Però en el fons, els llibres, fins i tot els màgics, no són més que objectes fabricats amb paper, pegament i fil. Aquesta era la veritat fonamental que els lectors oblidaven: quant vulnerable que és el llibre!”.

Aquesta feblesa del llibre és la mateixa que la de la capacitat de l’ésser humà per sentir-se atrapat per la lectura. En un món que valora el pragmatisme i la velocitat del pas del temps, el fre que suposa l’abstracció davant d’un llibre o d’un text, esdevé un punt difícil de fer entendre. Potser per això alguns del prejudicis que tenim i, en especial, davant dels més joves. Les dades ens confirmen tot el contrari; el segment d’edat que sembla valorar més el sentit pràctic i l’acció constant és el que dedica més temps a aquesta ocupació. El motiu no és fàcil d’entendre. Si bé és cert que la formació de l’ensenyament potencia aquesta acció, la voluntat de fugir de la realitat, d’assumir un plaer íntim com és la lectura, pot explicar-nos aquestes dades. I la localització geogràfica o per grup dels qui ho fan en valencià, com apunta el company Joan Borja en l’estudi de Full, ve relacionada amb l’hàbit lector en general: “on més es lligen llibres en valencià és també on la gent llig més llibres en termes absoluts”.

Comptat i debatut, els més joves lligen més. Tant se val el mitjà pel qual ho fan, sense cap tipus de pressió ni de valoració negativa. El repte que tenim els docents i els qui estimem la lectura és fer-los créixer l’hàbit, perquè tenim ben clar que, com apuntava Traci Chee els llibres continuen atrapant-nos, transportant-nos i transformant-nos. No ho trobeu una descripció de la força de la lectura impressionant? Paraula de llibre!