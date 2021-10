La prevención contra las nuevas adicciones

Estos tiempos, donde se comienza a dar la importancia y se otorga el valor justo y necesario a la salud mental, también debemos hacer frente a una realidad –que aunque conocida – no situada en el lugar que merece por sus efectos nocivos de amplio espectro. Hoy, también podemos hablar de nuevas pandemias, vinculadas a la adicción a sustancias psicotrópicas naturales o químicas, como a otras vinculadas a las nuevas tecnologías y sus derivadas. Estas, son especialmente severas en sus efectos porque lo generan elementos, herramientas y dispositivos que están al alcance de todos, parecen inofensivos y no tienen el sello negativo que pueda tener cualquier droga o sustancia. Pero la realidad es que las redes sociales, el acceso ilimitado a Internet para una amplia población de diferentes edades, sin formación y asesoramiento adecuado, hace que los vídeo juegos, el juego de apuestas on line, el sexo, actividades como la compra-venta de segunda mano, o de criptomonedas, entre otras muchas se convierta en un agujero sin fondo del que resulta difícil salir. La tiranía que esta realidad virtual condiciona la vida de nuestros niños y niñas. Potencia la cosificación de la vida, del cuerpo, de la imagen, sustituye el pensamiento por el slongan, prepondera el valor de lo fútil, y dramatiza el fracaso en la medida en que el número de ‘like’ o repercusiones virtuales de cada perfil no es el suficiente o mayor que del resto.

Contra esto, y con la misma beligerancia que se combatió en tiempos pasados adicciones a drogas que generaron tanto dolor personal y social, la respuesta sigue siendo la misma. La prevención, la formación e información. Tres claves básicas para entidades como las Unidades de Prevención de Conductas Adictivas de cada municipio.

Precisamente, hace 20 años, Villena puso en marcha su Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA). Fue a finales de los años 90, cuando la juventud vivía tiempos difíciles, cambiantes e intensos, todos ellos acosados por la oferta de heroína, cocaína, drogas de síntesis, el cannabis y alcohol, como recurso fácil y alternativa de ocio. Esa urgencia – entre sanitaria y social – fue el germen de las iniciales Unidades de Prevención Comunitaria Villena, y de tantos y tantos municipios de la provincia.

En mi ciudad, personas como Laura Fuentes iniciaron su misión quijotesca a través del camino de la educación, la formación y la información para intentar provocar una reflexión sobre el ocio y el consumo de determinadas sustancias. Una labor en las UPCs que chocaban contra molinos, puesto que, a su discurso de reflexión, prudencia, moderación y negativa al consumo, la sociedad empujaba en realidad hacia el consumismo desenfrenado de la satisfacción inmediata y extrema, sin valorar las consecuencias.

Hoy, la misma Laura Fuentes de hace 20 años, la misma UPCCA de Villena – como de tantos y tantos municipios de la Comunidad Valenciana – siguen peleando contra molinos para atajar las nuevas adicciones. Hoy, sin embargo, es más necesario que nunca, la concienciación social sobre determinados hábitos, niveles de consumo y utilización de las TICs. Es fundamental, si queremos sanear una sociedad que tiende al individualismo que ofrece una pantalla, generar nuevos espacios de encuentro social. Las adicciones mutan con el paso del tiempo. Es fundamental que, contra ellas, también cambie la sociedad. En ese tránsito, las UPCCA de hoy, seguirán sirviendo otros 20 años mañana.