La vuelta de Gonzalo Eulogio y Augusto González al programa + que cine en INFORMACIÓN TV no pudo ser como la de Fray Luis de León: «decíamos ayer», como si no hubiese pasado nada. Durante los pesadillescos, y no exagero, dieciocho meses transcurridos desde la emisión del último programa, ha pasado de todo, y muy poco bueno.

En ese «más que cine» al que alude el título, además de incorporar una nueva sección a las series que llevará a cabo Augusto González Braña, Gonzalo Eulogio se permitió algunas reflexiones en voz alta que son las que convierten al programa en un producto original y diferente.

Se refirió Gonzalo en esta primera entrega, cómo no, al cierre a cal y canto de la Administración de forma presencial durante el periodo de pandemia, y a cómo han sido los abogados, asesores fiscales y demás profesionales del gremio los que han tenido que sacar adelante, con un esfuerzo a veces sobrehumano, las complicadísimas situaciones a las que se han visto sometidas los trabajadores. Hablando en plata: tras la crisis pandémica, los ERTE y los despidos, el que muchas personas pudiesen o no pudiesen comer dependía del trabajo de la no siempre reconocida labor de estos profesionales.

+ de cine ha vuelto a la parrilla y a nuestras vidas. Se estrena los viernes a las nueve y media de la noche, justo cuando acaba Días de cine, programa con el que se complementa puesto que sus puntos de vista nunca riñen. Quien desee redondear la noche puede ver también como postre La Script en #0, que presentan María Guerra y la eldense Pepa Blanes. Tras año y medio de espera, nuestras neuronas agradecen, no saben cuánto, el retorno de Gonzalo y Augusto.