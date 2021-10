Tenemos que ver al Mago de Oz

En el pleno del jueves pasó un tornado que nos llevó al maravilloso mundo de Oz. Nadie habla de eso, pero la Sra. de España siguió el camino de baldosas amarillas que le mostró el hombre de hojalata, dio lectura a una declaración contra la LGTBfobia que suscribió en julio y se desdijo de la misma, así, sin pestañear. Añadió una frase: “es la ultima vez que nos engaña la izquierda para votar cosas que no queremos votar”. La conclusión es evidente, deben dimitir en bloque los miembros del gobierno municipal ya que no saben leer. Una vez humillado el gobierno y cubierto de aceite el hombre de hojalata para no chirriar en la negociación de presupuestos, La señora Sánchez, vestida de indignidad, hizo ídem, dio dos toques a los chapines de rubíes y volvió a casa.