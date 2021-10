La conversación silenciosa

La telefonía móvil, no del todo bien definida inteligente, ha pasado a cumplir funciones específicas para llenar los huecos mediante una comunicación redundante y muchas veces inútil. El colapso cibernético de unas horas no fue el acabose, pero por momentos lo parecía. Me alegro del fallo técnico o de la intervención del hacker que trajo la debacle. Es más, debería suceder, al menos de ese modo superfluo e intrascendente, en los días impares; quizás así los seres humanos volverían a recobrar el contacto perdido por culpa de la alienación en red. O a recobrar la intimidad y el placer de la lectura imprescindible, no la de la cháchara del chat basada en el automatismo que nos hemos impuesto para pasar el rato, o más bien para que el rato pase por encima de nosotros.

Nos están advirtiendo sobre el colapso de internet o, más ampliamente, de una caída tecnológica supuestamente inevitable, que sí puede ocasionar daños importantes para la actividad común. Al mismo tiempo, deberíamos estar preparándonos para cuando eso suceda. Naturalmente lo primero que hay que olvidar es ese tipo de angustia histérica que nos incapacita para enfrentarnos como una sociedad supuestamente madura a los riesgos verdaderos, que no son precisamente la pérdida por unas horas de la conversación banal en las redes sociales. Del modo que ocurrió el lunes. Cuando escribo supuestamente madura, lo hago por la sensación que tengo de estar viviendo, todo lo contrario, en una sociedad trivialmente infantilizada.