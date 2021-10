Esta España folclórica

Frente a la obscena subida de la luz y la meteórica ascensión a la alta tensión de la puerta giratoria del televisivo socialista Marchena, el Gobierno receta contra las puertas giratorias un placebo que nunca falla: ese no nos representa, no es de los nuestros. Pero olvida que Begoña Gómez, esposa de @sanchezcastejon, fue fichada por el Instituto de Empresa para dirigir el Centro de Estudios Africanos (ya solo el nombre causa rubor) con un jornal que debe superar seguramente el salario mínimo interprofesional; olvida que Tezanos pasó de secretario de Estudios y Programas del PSOE a dirigir el CIS (así está); olvida que Óscar López pasó de Secretario de Organización del PSOE y senador socialista, a presidente de la Red Nacional de Paradores (ese salto lo dio sin red), y ahora vuelve, sin girar ninguna puerta, como Jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España; olvida que Isaías Táboas, Secretario de Estado de Transportes con Zapatero, pasó a presidir Renfe desde el vagón del silencio; que José Manuel Serrano pasó de la Federación Española de Municipios y Provincias y del gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a presidente de Correos sin pegar sello… de Correos; que José Luís Navarro pasó de consejero de la Junta de Extremadura a presidir ENRESA, entidad pública encargada de residuos radioactivos; olvida a Jordi Hereu en HISPASAT, Marc Murta en INDRA, Beatriz Corredor en Red Eléctrica, Maurici Lucena en AENA, Joaquín López y Susana Hernández en NAVANTIA, Belén Gualda al frente de la SEPI, que rescató con 53 millones de euros a la línea aérea Plus Ultra, olvida…. Sí, no se preocupen, no me he olvidado de Toni Cantó.

Como tampoco olvido esos otros placebos de ideología preelectoral tan necesarios para luchar contra el paro y la subida de la luz, como la nueva ley de protección animal. Con su entrada en vigor crecerán con más vigor los chiringuitos montados al efecto. Es decir, los miles de amigotes y amigotas al frente de institutos, observatorios, plataformas, ONGs y demás currículos creados para que examinen ideológicamente a quien quiera tener un canario que le cante en la oscura noche por falta de luz, y darle el carné de aptitud pajaril. Eso sí, seguiremos leyendo que un perro peligroso, sin correa ni bozal, sin control de ningún tipo y en manos de un tipo o una tipa peligrosa, ha matado a un niño a mordiscos. Pero lleve usted mucho cuidado con su canario; el pajarito, quiero decir, o el canario, no me líen.

Pasa algo parecido con el ministerio que se creó al efecto para que la compañera sentimental de Pablo Iglesias -exvicepresidente del Gobierno de España (¡cuánto cuesta creer que eso fue posible!) y hoy monje de clausura- tuviera un ministerio donde acreditar su cultura. De ahí que le dieran Igualdad y unos cientos de millones para gastarlos en materia de epicenos y epicenas. Pero al parecer Irene Montero no se ha enterado bien de que hace unos días una mujer -porque era mujer, aunque no del gusto de Irene- denunció haber sido violada por tres jóvenes árabes en Barcelona por lucir una camiseta de Vox. En el pecado llevaba la penitencia, parece la conclusión que saca esta extrema izquierda talibán, insensible y ajena por completo al mundo de la mujer, a sus derechos, a menos que militen en la casta. Rocío Carrasco, que va por la televisión aireando su dolor, fue acogida en la placenta de la Igualdad. Yo sí te creo hermana. Pero con esta mujer de Barcelona -porque es una mujer, no tengan ninguna duda- solo conviene el silencio y la condena contra “el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación para dañar la democracia”, dijo Montero, Irene (y los medios de comunicación callados). Tengo para mí -y quizás también Schönberg, su alumno Alban Berg y toda la Segunda Escuela de Viena- que si un día el fascismo desapareciera conceptualmente cierta izquierda quedaría huérfana de discurso y desaparecería también. Les invito a escuchar Lulú, ópera de Alban Berg, en la versión que dirigiera otro grande del serialismo, Pierre Boulez, con la Orquesta de la Ópera de Paría. Spoiler incluido, les adelanto que Lulú acaba siendo asesinada por Jack el Destripador. A más ver.