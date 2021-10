Un sueño: traer la Dama creando un museo de arte íbero

Mi prototipo de museo arqueológico, como casi para todos los arquitectos de mi generación, es el Museo de Arte Romano de Mérida. Proyectado por Rafael Moneo se convirtió en la pieza paradigmática de la nueva arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX. A imagen y semejanza siempre he soñado que en Elche podría existir una sucursal del Museo Arqueológico Nacional que diseñada por Moneo o alguno de sus discípulos, podría ser convertirse en el Museo Nacional de Arte Íbero. Aunque mi generación ya comienza a periclitar y nuevos y jóvenes arquitectos son hoy capaces de acometer proyectos importantes.

Hace años me enteré de que Jaén proyectaban un Museo Internacional de Arte Íbero ¡Se habían adelantado! Dicho museo pasó por innumerables problemas hasta que hace unos tres años leí que ya estaba construido. Me programé un viaje a Andalucía y pude contemplar el edificio; era una excelente obra, cerrada al exterior y volcada hacia un espacio central que debía contener la exposición permanente. El exterior era una pantalla prácticamente cerrada, de un material novedoso, GRC, un hormigón muy ligero y proyectado sobre fibra de vidrio. El interior disponía de un espacio central que actuaba como generador del edificio en torno al cual se adosaban distintas salas destinadas a albergar exposiciones temporales, talleres, salón de actos etc. Es decir se trataba de un espacio principal rodeado por un conjunto de espacios sirvientes.

El museo se inauguró con una espléndida exposición temporal sobre arte ibérico titulada «La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa». Aunque el museo se titulaba Internacional la exposición sesgaba lo ibérico hacia lo andaluz. Con todo, lo más curioso es que inaugurado el museo, el espacio central que debía albergar la exposición permanente estaba vacío. Solo se utilizaba la sala de exposiciones temporales. Y leo que hoy, hace ya años de la visita, el museo sigue careciendo de musealización y colección permanente. Parece que se mantiene la sensación de vacío que ya experimentamos en su momento. «El fantasmagórico museo ibérico de Jaén», decía hace poco la prensa en titulares. Resulta curioso que en esos años pasados de inmenso poderío financiero construyéramos importantes edificios como el Museo de las Colecciones Reales de Madrid con costes desmesurados y que muchos años después continúen vacíos. A veces pienso que el Poder nos quiere transmitir una metáfora con ese dejar vacíos importantes edificios destinados a la cultura.

Elche cuenta hoy con dos magníficos museos que versan sobre arqueología: El MAHE y el Museo de La Alcudia. Pero creo que reforzar esa situación con un museo de importancia sobre Arte Ibero, con la Dama como pieza central, sería un dinamizador turístico de importancia internacional. Soy consciente de que este planteamiento ha motivada un amplio rechazo por las autoridades del Museo Nacional. Entiendo la resistencia de Madrid para retener la Dama, pero creo que sus razonamientos no son más que un conjunto de argumentos falaces que solo se justifican desde un punto de vista centralista y caduco.

Pero antes de comenzar deberíamos establecer una cuestión previa: ¿Dónde situar ese posible Museo? Hay que decir que Elche tiene tendencia a contemplar los problemas de emplazamiento desde ópticas muy alejadas del urbanismo. Para iniciar mi planteamiento diré que esta discusión ya se produjo en los años veinte del siglo pasado cuando don César Cort, primer catedrático de Urbanismo en España, trajo a sus alumnos de la Escuela de Madrid a Elche a realizar un estudio sobre el urbanismo ilicitano. Los estudiantes propusieron hacer un museo arqueológico creo recordar situado en la plaza de Santa Lucia (todavía no se había quemado el convento). Pues bien, hoy resulta difícil pensar que la ciudad histórica puede albergar un bien cultural de esa envergadura. Y es que a menudo nos encontramos con un problema urbano: la escala. Los urbanistas llamamos escala a la relación entre la dimensión del edificio y la de su entorno urbano. Y para comprender el problema hay que decir que el tamaño del centro histórico de Elche es tan pequeño que apenas cabe un edificio de gran envergadura. Recuerdo que cuando me presenté al concurso de ampliación del Museo del Prado (era joven) pude contemplar con asombro que el edificio existente equivalía a la mitad del centro histórico de Elche.

Una segunda opción sería buscar un espacio de oportunidad en la periferia de la ciudad. Es lo que hicieron los jienenses, al situar su museo en la antigua Cárcel Provincial. Hay que decir que en contra de esto Elche carece de esos espacios obsoletos en manos de Instituciones Públicas. Aquí casi la totalidad de posibles espacios están en manos privadas. Eso supone una fuerte inversión en el solar que en otros lados es inexistente.

Por último señalar la posibilidad (que tal vez me resulte más atractiva) de llevar ese gran Museo Ibérico a la Alcudia integrándolo como en Mérida con la antigua Ilice. Creo que podría ser problemático pero que los resultados podrían pagar con creces los problemas con los que se enfrenta.

En fin, como diría el príncipe Segismundo «que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son». Pero soñar y luchar por traer la Dama y emplazarla en un buen Museo de Arte Íbero creo que está a nuestro alcance.