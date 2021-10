El deporte y la salud frente al covid

Somos conscientes de que cuando vienen las adversidades es cuando sacamos determinados mecanismos defensivos que, quizás, nos salen de un espíritu de conservación, o de deseo de supervivencia, para evitar caer en las garras de lo que nos ataca. Es una especie de legítima defensa que nos arrastra a no ceder ante el mal que se avecina y que trata de destrozarnos individual o colectivamente.

También, cierto y verdad es que otros se alían con quien nos ataca, como ha pasado con todos aquellos que han desobedecido órdenes de las autoridades y recomendaciones en la lucha contra el COVID, negándose a usar la mascarilla, con reuniones numerosas poniendo en riesgo la vida de todos, fiestas con presencia de mucha gente incumpliendo la normativa, botellones, etc. Pero la verdad es que pese a que existan personas que parece que están jugando otro partido, o marcando goles en propia meta constantemente, la mayoría reacciona como los gatos cuando se ven rodeados por un mal que les acecha. Intentando sobrevivir.

También, el COVID nos ha hecho más tecnológicos al utilizar más lo que ya estaba inventado pero a lo que no sacábamos todo el provecho que tenía. Pero donde más hemos detectado el cambio de costumbres, o una mejora y potenciación en las mismas, es en la búsqueda de medios, modos y formas que nos hagan la vida más saludable y estar en disposición de que nuestro cuerpo pueda estar más inmune a estas nuevas enfermedades que salen cada día y a estos virus que nos amenazan con seguir haciéndonos daño en cuanto puedan.

Recuerden ustedes cuando el día 2 de Mayo de 2020 se nos dijo a todos los ciudadanos que podíamos salir a la calle a practicar deporte de forma individual, pero con mascarilla, cuando estábamos todavía en pleno confinamiento, pero se permitió esa salida a unos horarios concretos y por grupos dependiendo la situación de cada uno: niños con sus padres a una hora, personas mayores de 70 años a otra, los que querían salir a correr, pasear o en bici a otras, etc. Pues bien, yo no recuerdo haber visto tanta gente salir a correr en mi vida. Hasta los que antes cogían el coche para ir a comprar el periódico a la esquina, o usando los actuales patinetes con los que no activas tu cuerpo para andar nada en el día si los utilizas, salieron a correr. Muchos por primera vez en su vida y hasta sin el calzado apropiado. A buen seguro los traumatólogos, podólogos, callistas, fisioterapeutas y demás miembros de la sanidad encargados de piernas y pies tendrían las consultas a rebosar en Mayo de 2020 por este deporte descontrolado que se hizo en esa época.

Pero esto, dicho en tono de broma, ha hecho ver a la gente que cuando más saludable se haga la vida, cuando mejor te alimentes, cuando más te acostumbres a llevar hábitos de vida saludables, tu cuerpo estará mejor preparado para afrontar enfermedades como el virus y otras que nos acecharán en los próximos años. Porque junto a los procesos de vacunación a los que nos tendremos que acostumbrar, - ahora viene la de la gripe estos días- la salud, la buena alimentación, la práctica deportiva van a ser hábitos de vida que se van a implementar más en la vida de las personas, por cuanto se resiste más y mejor a estas adversidades estando sano que estando peor.

Cierto y verdad es que, sin embargo, el virus, cuando ha atacado, no ha hecho distinciones y lo ha hecho con personas sanas y jóvenes también. Pero, en cualquier caso, es verdad que es preferible cuidarse más y mejor por lo que pueda venir, y cada vez se ve más a la gente buscando formas de vida más sanas, saliendo a correr o montar en bicicleta, que es más sano y menos arriesgado que moverse en patinete por la ciudad, vigilando las comidas y tomando productos sanos y que te protejan tu sistema inmunitario de estas enfermedades del Siglo XXI que nos están enseñando a marchas forzadas que nos estamos cargando el mundo, como la naturaleza ya nos está avisando y que o alguien a nivel mundial toma cartas en el asunto o la maravillosa tierra que se nos dio se volverá cada día más irrespirable y más difícil será vivir en ella por el deterioro que nosotros mismos estamos haciéndole.

Por todo ello, activemos más la vida deportiva y saludable y devolvamos al planeta tierra todo lo que le hemos quitado, así como que vigilemos que la vida que se nos ha dado es un regalo que muchas personas lo están convirtiendo en “envenenado” cuando adoptan medidas y posiciones para destrozar este regalo que es la vida.