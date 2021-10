Polonia desafía a la UE

De la Unión Europea nadie se va si no quiere. Polonia, o Hungría, no han dicho que quieran salir, como sí hizo el Reino Unido y ahora paga las consecuencias. Pero, aunque no enfilen la puerta de salida, hay que saber que en la Unión Europea no se puede permanecer vulnerando sus principios: no se trata solo de un club económico con mercado único, sino también de una alianza en la que se comparten valores democráticos que definen el estado de derecho. Si el Tribunal Constitucional polaco se declara por encima de los Tribunales Europeos, como acaba de posicionarse desafiante, o cuando numerosos ayuntamientos de ambos países se jactan de ser “municipio libre de homosexuales”, tiene poco sentido que continúen en la Unión. La presidenta Úrsula von der Leyen y los gobiernos alemán y francés lo advierten con firmeza.