Discurso de reyes

¡Dónde va a estar mejor un rey de España que en España! Y quien dice uno, dice dos. Juan Carlos quiere volver. Le ha dicho a una periodista francesa que echa de menos la comida. Alguna prensa lo ha tomado fatal y la familia, a la que se suele citar como primera añoranza, puede que se haya mosqueado. Pero Juan Carlos (Roma, 1938) ha sido tremendamente español porque como en España no se come en ninguna parte del mundo, coinciden los españoles. El rey sabe que, puestos a que te rompan los huevos, mejor en Casa Lucio, que el jamón con Bertín es 6 jotas y que hay amor emérito no sólo para Plácido Domingo.