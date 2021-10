Elia Rodríguez

Aparte de quedarme de piedra y de reiterar lo injusta que es la vida, me han venido a la mente flashes del programa, de 2015 y 2016, como si fuesen de ayer mismo. No me perdí ni una de las entregas. Se emitían los domingos por la mañana. Ahora, en su lugar, no hay nada. En estos momentos, por ejemplo, se repiten los documentales James y la cocina de Gran Bretaña y España a ras del cielo (2014).

Me cabrea mucho la politización de la televisión. Fernando Sánchez Dragó pudo hacer su programa de libros porque en ese momento gobernaba la derecha. Y dejó de hacerlo porque dejó de gobernar la derecha. Lo más sangrante es que, en cualquier caso, lo hacía a coste cero porque parece que los costes corrían a cargo de la fundación de una entidad bancaria. O sea, que para hacer algo relacionado con la cultura había que ir sin acarrear gastos y encima estando a buenas con los jefes.

Me lo pasé de miedo con estas mujeres, hasta el punto que siempre me sobraba, por cuestión de tiempo, el escritor invitado. En este tipo de tertulias los egos están a la orden del día. Daba gusto escucharlas a ellas, a Anna, a Ayanta y a Elia. Hubo entregas en las que apenas pudieron aportar nada. Se hicieron muy cortas. Si algún día vuelven, faltará una de ellas, la más pizpireta. Más que injusto.