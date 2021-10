Importa que no importe

A los británicos les irrita que su primer ministro descanse en Marbella y eso está estropeando las vacaciones al pobre Boris Johnson, que casi se muere del Covid (al que no dio importancia) y que perdió a su madre hace un mes (a la que tampoco dio importancia cuando la pandemia sólo iba a adelantar algo la muerte de alguna gente mayor).

Los británicos no se quejan de que su primer ministro haya ido de vacaciones sino de que, mientras lo hace, el país no tiene camiones que muevan mercancías por sus llanuras, ni gasolina en los depósitos de los coches ni en los de las gasolineras y, en consecuencia, los pasillos de los supermercados están llenos de lineales vacíos. ¿Por qué le van a importar a Johnson unas quincenas de desabastecimiento si no le importaron muchas muertes meses antes de tiempo? Para gobernar es importante que no te importe.

Esto viene de que, para ser reelegido, David Cameron prometió un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Él quería permanecer, perdió y dimitió. No importa. Su fracaso es su éxito. Ganó 8,5 millones de euros -50 veces más de los que cobraba de primer ministro- por mediar con el gobierno de Johnson para convencerle de que incorporara a una consultora al programa de ayudas a las empresas para paliar las consecuencias de la pandemia. Que no lo lograra no impidió que lo cobrara. Que Cameron no logre las cosas no disuade a las empresas de contratarlo.

Tony Blair metió a Reino Unido en guerra exagerando los informes sobre las armas de Irak. David Kelly, experto en armas del Ministerio de Defensa, advirtió de ello a la BBC, porque le importaba. Cuando se supo que él era la fuente, sufrió tal presión que se suicidó. A Blair no le importaron ni Kelly ni la guerra y ahí sigue, según los papeles de Pandora, defraudando impuestos al país que gobernó.

Los ejemplos son ingleses por que el inglés se entiende muy bien en España. La letra inglesa podría ser redondilla española. Lo que importa es que para gobernar es importante que no importe.