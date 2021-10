La colonización de América

Preguntas sobre la colonización española en América: ¿Por qué no fueron mujeres y sólo fueron hombres? ¿por qué violaron a las indígenas y luego se emparejaron y por eso hubo tanto mestizaje? ¿por qué esclavizaron a los indígenas por medio de las encomiendas? ¿por qué cuando exterminaron a los indígenas como en Cuba, importaron esclavos de África?

La primera consideración es que los descubridores (para Europa) de América los españoles tuvieron que convertirse en conquistadores, pues se enfrentaron con estados e imperios establecidos, de los aztecas en el norte y de los incas en el sur, así que fueron luchas con sus ejércitos que determinaron la gran diferencia con la colonización de Norteamérica cuyos organizadores sólo se enfrentaron a tribus nómadas.

Los españoles fueron conquistadores que guerrearon y se dedicaron a saquear, no a colonizar, fueron sólo hombres, por lo que los soldados españoles se unieron persiguiendo y violando a las indígenas, luego se fueron emparejando y consiguiendo mucho más tarde que se reconocieran las uniones como matrimoniales. En cuanto a los indígenas, fueron esclavizados en minas y después en plantaciones, ya que tenían condiciones por ser agricultores, y artesanos establecidos en ciudades. Esta servidumbre o esclavitud se efectuó a través de la Encomienda por la cual se obligaba a uno de sus caciques a que entregará un número determinado de indígenas para el trabajo forzoso, de tal manera que su condición fue peor que la de esclavos, ya que éstos eran comercializados y tenían un precio, en cambio los indígenas se recibían gratuitamente y si se morían por enfermedades o por la explotación, eran gratuitamente reemplazados, en cambio con los esclavos se llevaba más cuidado, pues sí morían o enfermaban les costaba dinero la adquisición de un nuevo esclavo.

La principal diferencia con la colonización norteamericana es que los ingleses se establecieron con sus familias, roturando y laborando la tierra y estableciendo ganaderías, no necesitando esclavizar a sus indígenas pues éstos no servían para el trabajo por su carácter de nómadas, así que los indígenas fueron arrinconados cada vez más, según se extendía la colonización y terminaron prácticamente exterminados, salvo en ciertos reductos y reservas. Más tarde en las grandes extensiones agrícolas del sur acudieron a la importación de esclavos africanos, a diferencia del norte por su carácter industrial y comercial. Por otra parte, los colonizadores ingleses no se mezclaron con las indígenas, a las cuales despreciaban como posibles parejas, y además tenían el control de sus propias esposas y familia, por lo que no hubo mestizaje a diferencia de los españoles.

En cambio, en la América hispana el mestizaje fue abundante, como hemos dicho, pero en aquellos sitios donde los indígenas se extinguieron por la brutal explotación y contagio de enfermedades, se importaron esclavos africanos como sucedió en el sur de Argentina y la isla de Cuba. Es cierto que establecieron leyes a favor de los indígenas incluso prohibiendo las encomiendas, pero en la práctica se vulneraba continuamente y debemos de tener en cuenta que España fue el último país de Europa que abolió la esclavitud que fue en Cuba en 1890.

Se impuso a la fuerza la religión cristiana, frente a las propias religiones aborígenes, así como el idioma español frente a sus idiomas propios. Se dice que los aztecas hacían sacrificios humanos en gran número, y por lo tanto eran unos salvajes, pero también en Europa se quemaban vivos a los herejes o librepensadores y a las mujeres que tachaban de brujas, es decir, que tenía pactos con el diablo. Es el eterno cuento de los colonizadores de quitar tiranos para imponer sus propios tiranos, como dice la leyenda de aquellos que persiguiendo al monstruo terminaron por convertirse en monstruos.

Por ello no es correcto decir que la colonización española fue un éxito del cristianismo y la liberación de esos pueblos, como tampoco lo contrario, que sólo fue una masacre y un latrocinio. Pero sí que sería una medida correcta pedir perdón a los pueblos indígenas por lo que hicieron nuestros antepasados, como han ya han hecho los gobiernos de Australia y de Canadá, incluso el Vaticano. La colonización tuvo sus luces y sus sombras, el resultado final es meritorio, pero los medios y los procedimientos que se emplearon fueron muy crueles e inhumanos.