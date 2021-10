El Ayuntamiento que no ama sus castillos

Mientras, los vecinos y turistas van llegando hasta la cuesta para, incrédulos, comprobar que no, que el lunes no está abierto. ¿Pero no dice Turismo que sí? Y desde hace un mes, nada menos, sostiene sin rubor el área que lleva Mari Carmen Sánchez, edil que exigió gestionar los castillos que estaban en manos de Cultura. ¿Para esto quiere encargarse? Que la atalaya se abrió en el puente de octubre y ni ella ni su recua de asesores saben cuándo fue.

Parece todo más fruto de la improvisación de unos políticos que no se toman en serio los castillos. Y un gobierno que no respeta el patrimonio, la historia, la cultura, es un gobierno sin alma, sin corazón. ¿Escuchan los latidos del ayuntamiento? Yo no.