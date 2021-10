TVE pujará por Qatar

TVE no debiera pujar por Qatar, pero su presidente ha anunciado que lo hará. TVE, la invisible, quiere ser invisible al menos durante un mes, el del Mundial de fútbol, que tenemos encima. Pero resulta que acabamos de enterarnos de los Presupuestos del Gobierno para 2022. Y en lugar de subir o mantenerse el dinero destinado a RTVE baja. De 473 millones a 443, un 6%, con la excusa de que no hay Juegos Olímpicos de interés general que emitir.

En esta coyuntura el nuevo presidente, el de la Gran Consulta, el que quiere agradar a todos, ha anunciado que va a pujar por el Mundial de Qatar. Menos mal que ahí estará Mediaset dándolo todo para que el fútbol se siga viendo a través de Tele 5 y Cuatro.

Por muy interés general que sea la selección española de balompié, que no se preocupen sus seguidores que no se van a quedar sin señal gratuita de todas sus evoluciones. Mientras dure Qatar, Mediaset se encargará de que sus canales se conviertan en canales temáticos. De Luis Enrique dependerá que la selección aguante o se apee en la primera fase. Pero cámara y horas de tele a su disposición no le van a faltar.

La situación de TVE es tan lamentable que la sola idea de pujar por Qatar se torna inoportuna. La parrilla de La 1 no funciona. Se ha quedado obsoleta. No responde ni a los criterios de servicio público ni a los de buena televisión. Quien no lo vea no tiene ojos. Esa debería ser la prioridad del nuevo presidente. Todo lo demás son parches que no conducen a ninguna parte. Las cifras que mueve el fútbol son obscenas, también en la televisión. Así es que fuera de ahí.