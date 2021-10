Sus labores sexuales

Últimamente se viene hablando de la prostitución y sus circunstancias. El PSOE, en su reciente congreso, apuesta por una ley de abolición sin fijarse plazos. El alto consumo en España, según la ONU, nos sitúa en el liderazgo del ranquin europeo y en el tercer puesto del podio internacional. El consumo aumenta entre los más jóvenes. Y organizaciones no gubernamentales promueven campañas contra la explotación sexual. No obstante, conviene echar un vistazo con más amplia perspectiva y hacerse eco de la realidad teniendo en cuenta las numerosas voces que existen en ese terreno. No solo vale lo que piense usted, sino lo que piensan muchas de estas mujeres (no todas) que pertenecen a colectivos relacionados con esta función. Observemos el paisaje simplemente y que cada uno saque sus propias conclusiones.

Son prostitutas. Pero dicen que a mucha honra. Que ejercen esa labor porque les place, nunca mejor dicho. No porque las obligue nadie. No se sienten secuestradas en un campo de prostitución. Trabajan, mejor o peor, por cuenta propia o ajena. Algunas en algún club de lujo con contrato y Seguridad Social, incluso en mejores condiciones que muchas trabajadoras. Sí. También existen irregularidades como en otros ámbitos.

Sin tener una marcada vocación hacia este viejo oficio o teniéndola, toman esa decisión (fácil o difícil) y se defienden. No se sienten en condiciones de esclavitud y pueden estar bien consideradas. No todo el mundo puede decir lo mismo. Argumentan que nadie abusa de ellas y que el respeto mutuo es la norma de la casa. De manera que no quieren que las salven. Ni pretenden tener otra ocupación. Otra cosa muy distinta es, en efecto, la explotación sexual pura y dura o el proxenetismo coactivo, que como cualquier otra actividad ilícita debe perseguirse.

Ganan buen sueldo y tienen tiempo libre. No prefieren fregar escaleras ni limpiar habitaciones, con todos sus respetos a las señoras de la limpieza, ni trabajar en una oficina por la mañana y por la tarde, o en un fábrica. Y ahí están insistiendo en que es preciso la descriminalización de la actividad. Sentirse, en términos generales, más protegidas y dignamente. Estos colectivos de «trabajadoras sexuales» reclaman sus derechos laborales, sociales y sanitarios en un adecuado modelo de prostitución. O a través del sindicato OTRAS, que tiene una sentencia en la mano del Tribunal Supremo, el cual reconoce el derecho a sindicarse de las personas que desarrollan trabajos sexuales. Dicha organización reclama que «se reconozca desde los estamentos que nos critican, criminalizan, estigmatizan y ningunean».

En 1985 se elaboró la Carta Mundial de los Derechos de las Prostitutas, y en 2005 se firmó la Declaración de los Derechos de l@s Trabajador@s del Sexo en Europa, como parte de los derechos humanos. Igual protección ante la ley e igual nivel de salud física y mental. Entre otras efemérides relacionadas, cada 2 de junio, desde 1976, es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, fecha que recuerda a la histórica discriminación de las prostitutas, de su vida y de sus condiciones de trabajo.

Defienden que es una forma de feminismo, y sugieren a los abolicionistas que las escuchen. Prohibir la prostitución no significa que desaparezca. Por eso (creen) es mejor que exista en las más óptimas condiciones para todos. ¿La clandestinidad solo favorece el estigma, la vulnerabilidad y el abuso sobre estas mujeres ante la ley, las redes de tráfico de personas, los clientes y la sociedad? Unas lo hacen por imperiosa necesidad, sea la alta presencia de inmigrantes o no, y otras porque sí. Porque hay que vivir.

Bien está la ayuda y bueno sería erradicar la precariedad y la pobreza para que quienes quieran dejarlo tengan alternativas reales. Les disgusta que se identifique, a toda costa, prostitución con trata de mujeres o con la necesidad de ser rescatadas de las amenazas, la violencia o las drogas de organizaciones criminales. De mafias que trafican. Muchas ejercen libremente y no les gusta que se criminalice a todo el colectivo y a la clientela. Que se genere odio. No quieren que suplanten su criterio ni que decidan por ellas.

¿Son mercancía que se vende y se compra? Todo se compra y se vende. Todos lo somos de alguna manera. Hay tantas formas de ser explotados… Afirman que los clientes suelen ser tipos normales. Ni monstruos ni ángeles. Buscan compañía y algo más. No sienten que son mujeres perdidas o víctimas, pese a que las haya, y consideran que cumplen una función social. No desean que se las proteja de un «enemigo fantasma».

Indudablemente, cualquier crisis económica hace que más mujeres se dediquen al «oficio más antiguo del mundo». El confinamiento puso todo muy difícil. Muchas quedaron desprotegidas. Y la vuelta a la normalidad tampoco ha sido mucho mejor para más de una, según declaran. Manifiestan que son trabajadoras sexuales, sí. Las que están bien ubicadas no tienen ninguna intención de modificar la ruta de su vehículo.