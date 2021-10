Sonia Almarcha es una de las actrices más sólidas en el panorama actual del cine español. Qué duda cabe que su intervención en ‘La soledad’ de Jaime Rosales la apuntaló como una de las grandes. Evita proyectos banales y sabe muy bien que no hay papeles pequeños. Las grandes orquestas se nutren de maestros.

Ahora la podemos ver en ‘El buen patrón’, de Fernando León de Aranoa. La película seleccionada por España para los Oscar. No será fácil llegar a la finalísima, pero hay que tener esperanzas. Sonia interpreta a la mujer del protagonista, Javier Bardem. Esa mujer que hace como se entera de nada para conservar su estatus. Juzguen ustedes mismos. Almarcha vuelve a hacer grandes cada una de las secuencias en las que aparece.

Nacida en Pinoso, y muy pinosera de sentimiento y de corazón, no me resisto a contar una de las anécdotas que nos contó en la Sede de la Universidad de Alicante en un ciclo de actrices alicantinas coordinado por Juan Luis Mira en la era prepandemica: fue la última vez que nos pudimos abrazar y besar ver las sonrisas tan alegremente.

Contó Sonia cómo en sus inicios fue a hacer una prueba de casting para una serie de Canal 9. Resulta que la rechazaron porque le dijeron que no hablaba bien el valenciano. Sería el valenciano que ellos querían escuchar. Ella, valencianoparlante de cuna y amante de su lengua. El caso es que no dudó, se fue a Madrid, y allí se quedó haciendo teatro, cine y televisión con los mejores. De lo cual nos felicitamos los que la apreciamos bien. Sonia Almarcha gana poso con el tiempo. Así es que no le pierdan la pista.