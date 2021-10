No podem negar que el terme “Universitat” té un marcat caràcter positiu en la nostra societat. Amb tot, en els últims anys hem oït un seguit de queixes davant d’una pretesa “endogàmia universitària”. Això és, hi ha la tendència a pensar que les universitats prefereixen, en la consolidació del seu professorat, els candidats propis –encara que no siguen els millors– als externs que s’hi poden presentar.

Diversos factors han fomentat aquest prejudici. En primer lloc, el pes de la tradició universitària que ofereix una línia continuista dins de l’especialització d’algunes institucions; en segon lloc, com apuntava Luis Ángel Hierro, catedràtic d’Economia Pública de la Universidad de Sevilla, en un article recent sobre la matèria, pot estar la imatge que traslladen les universitats nord-americanes d’elit que es mouen en un mercat de fitxatges milionaris. Finalment, el catedràtic apunta l’ús que fan del terme diversos grups del nostre país, vinculats a la dreta política i al liberalisme, tot plegat amb la intenció de desprestigiar allò públic.

Siga com siga, quan un grup de pensament o una persona particular vol fer mal a una institució com aquesta, sempre s’usa el mateix terme. Així, si he perdut una plaça a la qual m’havia presentat i ha guanyat la persona que hi treballava, ja tinc l’excusa: la “màfia” de la Universitat ha optat pel candidat de dins que, de segur, era pitjor que jo. Em crea molta tristesa sentir justificacions plenes d’egocentrisme com aquestes, en tant que els mecanismes de formació del professorat del nostre país actual són molt més complets que amb anterioritat. La interacció del coneixement científic, la col·laboració entre distintes universitats nacionals i internacionals, afavoreix la millora de la formació del futur professorat universitari des de la fase prèvia de formació i d’iniciació a la recerca.

Els qui critiquen la pretesa “endogàmia” universitària podrien preocupar-se per conéixer les dificultats que tot docent que vol consolidar una plaça té amb l’acreditació nacional que provoca una estandardització del professorat, siga quina siga la seua institució de procedència. Jo mateix ho he hagut d’experimentar fa poc més d’un any, quan després de quasi trenta anys de docència i d’investigació vaig aconseguir l’acreditació que em va permetre opositar a la mateixa universitat on em vaig formar. D’aquesta manera, tot l’esforç formatiu que una institució fa amb el seu personal es veu recompensat amb la seua consolidació. Això no impedeix que, de tant en tant, les universitats incorporen docents aliens que es troben igualment formats.

La setmana passada vaig assistir, en condició d’invitat, a la presa de possessió de dos catedràtics i tres titulars d’universitat de departaments adscrits a la Facultat d’Educació. L’acte, presidit per la rectora Amparo Navarro, va provocar-me diverses reflexions com les anteriorment exposades. És la nostra Universitat “endogàmica”, com he oït en algunes ocasions? No és així, en absolut; les col·legues i els col·legues que prenien possessió tenien cadascun un perfil ben distint, un punt de procedència ben divers. Això sí, totes i tots tenien en comú que un bon dia van arribar a la Universitat d’Alacant per començar a estudiar o a treballar; en definitiva, a formar-se. No tinc cap dubte que el fet que hagen aconseguit l’acreditació respectiva és una garantia de la seua solvència acadèmica. He de destacar però, les paraules emotives de les dues col·legues, Gladys Merma i Teresa Pozo: la referència del moment just que van entrar en contacte amb la nostra Universitat, a pesar de les dificultats prèvies que tingueren, i com ara se sentien dins d’una casa comuna que els havia acollit. Endogàmia? Aquests dos casos tapen la boca les persones que usen despectivament aquest terme.

Tot plegat estem davant d’una qüestió de mera lògica, econòmica i social. El professorat busca treball en el seu entorn i les institucions tendeixen a conservar el seu capital humà. Per això, la competència davant dels “candidats de la casa” és escassa, no perquè el sistema d’oposició dificulte o impossibilite la presentació de “candidats de fora”. En tot cas, el problema del nostre sistema universitari és la dificultat per retenir el millor alumnat de cara a una promoció interna. La manca de beques de formació o de polítiques nacionals que fomenten de manera clara la recerca ens fa perdre autèntics talents que, en el millor dels casos, aconseguiran un treball en l’àmbit privat, i, si són excepcionals, l’ocupació en un centre d’educació superior o de recerca de l’estranger. Com deia un dels pares fundadors dels Estats Units d’Amèrica, Benjamin Franklin: “una inversió en coneixement sempre paga el millor interés”. No soc avesat a justificacions de caire econòmic però, en aquesta ocasió, si volem tenir una universitat que represente i que servisca a la nostra societat, caldrà entendre que hem de continuar creient amb ella i deixant-nos de banda de prejudicis estèrils que només condueixen a amagar algunes autèntiques mediocritats.