Los expertos del Consell le corrigen las cuentas a Sanidad en Benidorm

Como Groucho Marx: estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. Si el tema no fuera tan serio, se prestaría a una hilaridad incontenible.Los hoteleros de Benidormhan han demostrado que siguen mandado mucho y han conseguido que el Consell, vía el "corpus aethereus" del comité de expertos, que, como las meigas, haberlo haylo, rectifique el "error" de la Conselleria de Sanidad. Ojo, que el error no ha sido comunicar inadecuadamente un mensaje que puede haber provocado pérdidas millonarias al sector turístico. No. Ese error nunca va a ser reconocido, se ponga como se pongaColomer, que pareceSan Juan Bautistapredicando en el desierto. Para solucionar el entuerto, se admite un fallo estadístico que realmente nunca ha sido tal. Durante todo este verano, como ya decíamos ayer, el dato que se ha tenido en cuenta en Benidorm y otras localidades turísticas de la comunidad para calcular la incidencia de la pandemia era el de la población de derecho, a la que nunca se sumaba la de hecho. No hacía falta. Los datos salían bien con la de derecho y nadie decía nada. Pero ha sido empezar a ir mal los datos y el clamor estadístico se ha disparado: "¡Sumen lo que sea al dato de población para que los datos se minimicen!". Datos que, por cierto, la consellera Barceló relató a la prensa como si una actriz sobreactuada estuviera narrando el argumento de "El exorcista" a un grupo de escolares atemorizados. Los expertos del Consell, que nada dijeron a principio de la temporada veraniega sobre el error que podía suponer fijar incidencias en municipios turísticos (será porque aquí no hay de eso) solo con la población censada, se descuelgan ahora diciendo que cómo va a ser eso, que se le sume lo que haga falta para llegar a una "población real" que nos permita ofrecer un dato "real".El capitán Renault de "Casablanca" no lo hubiera hecho mejor. Llegan tarde los expertos, el Consell y posiblemente lo hoteleros, que debieron pedir esto cuando Benidorm se empezó a llenar, no ahora. Lo importante es que, con la nueva calculadora, más cocinada que una encuesta del CIS, sale que el riesgo de contagio en Benidorm que señalaba la consellera del ramo es irreal. Todos felices.

El Consell se suma a la batalla judicial por el trasvase Tajo-Segura el mismo día en el que se confirma que el Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Diputación de Alicante. Posiblemente un recurso haya empujado al otro, pero eso no es importante. Lo importante es si realmente tienen alguna posibilidad de parar a Teresa Ribera en su ya inequívoca intención de acabar con esta infraestructura. De aquí en adelante, vamos a asistir a una eclosión de trasvasistas con distintos grados de hiperventilación que seguramente van a provocar algo de risa, si no pena, a los que llevan en este frente desde hace años. Ahí tienen al PSPV que va a montar un importante tenderete reivindicativo en varias ponencias de su congreso de Benidorm a cuenta del trasvase para hacer ruido y dejar claro que para trasvasistas, ellos. Ximo Puig lo necesita. La transición va a ser compleja porque supone un cambio de chip vertiginoso: vienen del congreso federal de su partido en València, donde plegaron orejas, velas y hectómetros cúbicos en cuando se dieron cuenta de que había poco que hacer. Allí, la causa del trasvase estaba perdida. En Benidorm volverán a darla por recuperada. En la otra esquina del cuadrilátero, Carlos Mazón estaba ayer como unas castañuelas porque la aceptación a trámite por parte del Supremo del recurso de la Diputación supone reconocerle al organismo un papel activo y real en esta larga guerra. Y de paso callar a Toni Such. La cuestión es si el candidato Mazón respalda al cien por cien al presidente de la Diputación Mazón en este asunto. Y si su partido en Madrid también lo hace.

Y una cosa más:

Una empresa de Orihuela, Grupo Marcos, está a punto de convertirse en líder nacional del sector de concesionarios gracias a la compra de la valenciana Grupo Montalt. La que ya era desde fecha reciente primera empresa de la provincia de Alicante se transformará así en un auténtico gigante, líder nacional en venta de vehículos con más de 40.000 vehículos anuales y unos ingresos de 1.000 millones de euros. Tendrá presencia en siete provincias y distribuirá 21 marcas. Una expansión realmente imparable.

