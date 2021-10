Le robo el concepto al admirado Rafa Aguilera, periodista deportivo de una capital chiquita y apañada, nada que ver con algunas ciudades ‘ombligo del mundo’ que han saltado esta semana a la rabiosa actualidad: la Marbella profunda. Me imagino a Jesús Gil con su cadena de oro y rodeado de mamachichos en bikini aplaudiendo desde donde se halle (que no será el paraíso, pues el paraíso era Marbella), el auto de la jueza que ha retirado la custodia de su hijo de trece meses a una madre y como un argumento colateral señala para desmerecerla que vive en la «Galicia profunda», frente al padre, que habita «una ciudad cosmopolita que tiene de todo», allí mismo, en la Costa del Sol. Marbellismo judicial en estado puro. En efecto, la progenitora se separó y se fue con su bebé a su aldea natal que está a 15 minutos del casco urbano de un municipio en el que habitan 9.000 almas y a sesenta kilómetros de Santiago de Compostela. No es el País Dogón, y menos hoy, cuando con un teléfono móvil te montas una empresa que cotiza en bolsa desde una plataforma en el Mar del Norte. Pero aquí no hemos venido a reivindicar la España vaciada, ni a demostrar que en cualquier hórreo de hoy día tienen Netflix, ni a probar que un chaval se cría tan bien en la montaña como en las inmediaciones del campo del golf al que acudía Gunilla Von Bismark, pues tanto vale Galicia como Murcia o Teruel si hay amor, ni a constatar que todo terruño tiene su Ayuso, dispuesta a defenderlo hasta el ridículo y más allá. Prefiero hablar de las mujeres que desprecian a las mujeres, que siempre son solidarias con los hombres y que además tienen en sus manos en futuro y el bienestar de sus congéneres. Por desgracia.