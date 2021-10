Guerras a muerte

Porque, en realidad, se dirimen aquí dos asuntos distintos: el futuro de un gobierno –y, si se quiere, de un país– y el porvenir político de un partido falto de referentes sólidos. Más importante debería ser lo primero, aunque no hay primero sin segundo. Y la palabra clave –que rara vez constituye un valor político– es “responsabilidad”. Lo responsable sería reformar el mercado laboral a favor de los trabajadores y del trabajo estable y no en su contra (de ahí las exigencias de la Unión, consciente de la anomalía laboral española). Lo responsable sería facilitar las políticas necesarias para construir consensos y no el disenso característico de las guerras culturales en las que estamos inmersos. Pero en política –ya se sabe– rara vez priman otros intereses distintos a los de la lucha por el poder.

La división interna en Unidas Podemos juega a favor de Pablo Casado, que anhela una convocatoria anticipada de elecciones. Las encuestas le son favorables y seguramente mejorarán a lo largo del invierno, a medida que los efectos de la inflación sigan erosionando el poder adquisitivo de los españoles y debilitando la recuperación. A día de hoy, que Casado gane las elecciones entra dentro de lo probable. Mucho más difícil resulta que sume los votos suficientes para gobernar. Y, en este caso, la explosión de la izquierda populista le favorecería, así como la radicalización de cualquier formación política que ponga en peligro la política de pactos –el PSOE necesita tejer redes muy amplias para acumular todo el voto desperdigado– y, por tanto, la gestión operativa. Yolanda Díaz se muestra fuerte en los sondeos y débil en Unidas Podemos, del mismo modo que a Pedro Sánchez se le ve fuerte en el gobierno, pero a la vez, necesitado de tiempo para recuperar el espacio de la centralidad. La política va de tiempo y de mentiras. Esta parece ser una regla inmutable.