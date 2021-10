L os dioses son caprichosos. Adoptan formas sorprendentes para acercarse a los mortales, como cuando Zeus se transformó en un toro blanco, muy manso, al que Europa se acercó inocentemente… y que se la llevó a Creta en uno de los raptos más famosos de la mitología antigua. Los dioses son caprichosos… y despiadados. «¿Que no me eliges como la diosa más bella? Pues te monto la guerra de Troya» debió pensar Atenea. «Y a guerrear diez años porque yo lo valgo». Así que mucho ojito si los dioses deciden castigarte por cualquier cosa. No os quiero ni contar lo que le pasó a Prometeo cuando Zeus se enteró de que les había robado el fuego. Aunque quizá el castigo más conocido sea el de Sísifo, que osó escaparse del inframundo y fue castigado por Hades a una pena eterna: Sísifo tendría que empujar una piedra enorme para subirla hasta el pico de una montaña y, cada vez que estuviera a punto de alcanzar la cumbre, la roca se derrumbaría y Sísifo tendría que empezar de nuevo todo el camino. Así, una y otra vez, durante toda la eternidad…

La maldición de Sísifo parece haber llegado al HLA Alicante. Una y otra vez, partido tras partido, el equipo lucha, compite, sufre, ataca, y está a punto de ganar el encuentro cuando, en los últimos instantes, yerra en el tiro y termina perdiendo. Lo vimos en la primera jornada, en el Centro de Tecnificación, cuando el Lucentum llevó al Unicaja Banco Oviedo a dos prórrogas para terminar perdiendo por un punto. Volvió a suceder en el Barris Nord de ICG Força Lleida, con un craso error en el saque en los últimos segundos y otra canasta que nunca fue. Se repitió en casa contra Melilla Sport Capital, donde dejamos escapar una renta cómoda para volver a sufrir (y a fallar) en los momentos finales. Y el domingo pasado, en la pista más complicada de toda la LEB Oro, los nuestros fueron capaces de poner contra las cuerdas a todo un Movistar Estudiantes, forzando la prórroga en el Wizink Center… para terminar, una vez más, viendo escapar el partido cuando parecía que podía llevárselo. Distintos equipos, mismo guion. Cuatro jornadas, cero triunfos. Esto se ha convertido en el día de la marmota. Nadar para morir en la orilla. Estamos condenados, como Sísifo, a arrastrar una pesada y fría piedra a cuestas por la montaña para que se nos desmorone, ahora sí, ahora también, cuando estamos a punto de llegar a la cima y soltar la carga. Este domingo, el capricho de los dioses nos lleva a jugar en territorio balear contra Palmer Alma Mediterrànea Palma. El equipo mallorquín parece haber sido tocado por la misma suerte y también tiene pleno de derrotas en su casillero. Solo uno de los dos podrá romper la maldición para sumar, en la quinta jornada, el primer triunfo de la temporada. ¿Será capaz Gonzalo García de Vitoria de conseguir, esta vez sí, el beneplácito de los dioses…?